Зеленский должен отказаться от участия в украинском "лохотроне"

Владимир Лановой

Президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины, доктор экономических наук

12 мая 2019, 08:44

Мы должны догнать западную цивилизацию путем освоения современных высоких технологий и выхода на мировые рынки.

Владимир Зеленский должен модернизировать экономику страны / УНИАН

Экономическая модель, которая действует сегодня в Украине и которая довела нас до нищей жизни, имеет цельный законченный вид. Особенностью ее реального сектора является преобладание крупных предприятий промышленности, в большинстве формально входящих в монополистические объединения и корпорации. Эти предприятия находятся в морально изношенном состоянии и фактически неконкурентоспособные в сегодняшнем мире. Малый же и средний бизнес, который способен изменить профиль нашего производства, находится под пятой коррупционной машины и не имеет доступа к ресурсам роста.

Для продолжения своего слабого, почти обанкротившегося существования захвачена олигархами часть реального сектора экономики выживает за счет коррупционных связей с властями, которые дают возможность перетаскивать общественные капиталы на свою сторону. Да, для этого устанавливаются заоблачные цены и тарифы на продукцию соответствующих компаний, поддерживается высокая инфляционная динамика и денежная девальвация.

К тому же коррупционная машина изымает реальные доходы экономики с помощью взяток и "откатов". Финансовое перераспределение действующей экономической модели искаженно и ограничено для всех, кто не приобщен к коррупционным кланам. Практически не растут вклады населения в банки, а начиная с третьего квартала прошлого года остаток денег на счетах уменьшается. Банковская система в целом ориентирована на кредитование олигархических холдингов и тех же государственно-монополистических корпораций. Источником этих ссуд является денежная эмиссия центробанка и незаконное разрешение на льготные инсайдерские кредиты. От независимых предпринимателей и розничных клиентов банковская система отгородились сверхвысокими процентными ставками и уничтожением "несистемных", независимых от коррупционеров кредитных учреждений.

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Доходы крупнейшего общественного финансового "лохотрона" - государственного бюджета (извините, но у нас так и есть) - образуются в основном взносами рядовых граждан из-за роста потребительских цен и тарифов, уплату НДС, акцизных, импортных и других платежей. В результате украинские семьи уже длительное время не могут свести концы с концами - общая сумма их текущих доходов меньше ежемесячных расходов. Вклад же в бюджет государственных и олигархических компаний является многократно меньше, несмотря на то, что они получают монополистические сверхприбыли.

Что важно: в этих условиях люди, которые в развитых странах являются главными инвесторами экономики, отлучены от мелких инвестиций, а монополистам инвестиции по понятным причинам не нужны. "Лохотроном" называем сегодняшний бюджет из-за завуалированного игнорирования им социально-культурного и других реальных потребностей нации.

Национальная финансовая система, как известно, опирается на внутренний оборот иностранной валюты. Основным источником поступления последней, без которой гривна достаточно условным, является не экспорт продукции, а перевод средств из-за рубежа работниками. Вклад же олигархических холдингов в валютные поступления страны значительно меньше. А их нежелание модернизировать предприятия ведет к дальнейшему сокращению в экспорте доли продукции глубокой переработки и росту сырьевых товаров. К тому же возврат экспортной выручки в Украину не является целью олигархов. Наоборот, они предпочитают счетам в офшорных юрисдикциях. Следствием этого является сокращение рабочих мест и выталкивание наших работников за границу.

Еще одним негативным дополнением к валютному дисбалансу государства является чрезмерное протекционистский импорт природного газа, который нужен олигархам, обладающих устаревшими химическими предприятиями советской эпохи. Государство просто гарантирует им получение газа, перекладывая валютные обязательства на свою шею. В этих обстоятельствах необходимым элементом валютного обеспечения экономики стали бесконечные иностранные заимствования и постоянный рост внешнего государственного долга. А это готовит нам новые финансовые стрессы и потрясения.

В соответствии с целями действия коррупционно-олигархической модели выстроена неэффективная система государственного управления, система непродуктивная и неспособная решать кризисные экономические проблемы.

Преодоления системного кризиса возможно только, если в нашей экономике произойдет глубокое структурно-технологическое обновление. Мы должны догнать западную цивилизацию путем освоения современных высоких технологий, выхода на мировые рынки с новой высококонкурентной продукцией, интеллектуальными продуктами, прежде всего стартапами, осуществить реструктуризацию экономики в сторону инновационной отраслей. Старые отрасли должны отойти в прошлое - другого не дано. И такие структурно-технологические преобразования требуют, во-первых, высокой конкуренции на рынках, во-вторых, развертывание финансовых сетей, которые будут делать инвестиции в инновационный бизнес (инвестиционные, венчурные, хедж-фонды, краудфандинговые компании, финансовые онлайн платформы и другие), в-третьих, специального государственного поощрения малого и среднего предпринимательства, прежде всего основанного на информационных технологиях, в-четвертых, восстановление образовательного потенциала нации.

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Переход на новые базовые технологии, структурное обновление производства, активное поощрение МСБ, высокая конкуренция на рынках, свободный, прозрачный и конкурентный распределение кредитов и инвестиций, рост темпов накопления производственного капитала, прежде всего частных накоплений граждан, ликвидация монополизма, устранение олигархов от власти и построение антикоррупционной системы государственного управления - основные степени трансформации сегодняшней паразитирующей на людях экономической модели. Нужна также уверенность в программу преобразований и желание новой власти их осуществить. Просто надо это сделать.

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экономика олигархи Владимир Зеленский Владимир Лановой Украина
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