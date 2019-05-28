Новая серия Brexit обещает кучу сюрпризов

Премьер Тереза Мэй покидает пост / Reuters

Не успел ещё сонный, весенний Лондон отойти от драматического падения премьер-министра Терезы Мэй, как Британия немедленно погрузилась в очередную политическую войну.

Добив ослабевшую и измождённую годами переговоров и кризисов Терезу Мэй, лидеры брекзитеров-заговорщиков, приложившие руку к восстанию консерваторов 24 мая, выдвинули свои претензии на вестминстерский трон.

И вновь серые, длинные коридоры Уайтхолла и величественные залы Ветсминстера наполнились нелицеприятными, чванливыми беседами, пикантно-кичливыми слухами и презрительным шепчущим сквозняком тщеславия.

В гонке за самое желанное, но столь бесполезное в полыхающем Лондоне, кресло участвуют уже восемь претендентов, в основном – это те самые "бароны" - лидеры различных Brexit-племён, поднявших небывалое ранее восстание против собственного лидера и посеяв огонь по всей Британии.

Первым в борьбу за лидерство в Консервативной партии включился бывший мэр Лондона, экс-министр иностранных дел Борис Джонсон. Тот, кто с самого начала раскачивал лодку, время от времени прячась в трюме, и выходя наружу лишь при минимальном опасности или когда можно аккуратно уколоть премьера сзади, пока она не видит.

Он стал первым "предателем" в глазах Терезы Мэй, который вовремя покинул корабль на шлюпке, когда тот угодил в первый шторм, ещё летом прошлого года после завершающих раундов переговоров с ЕС об условиях Brexit.

Следующим после Джонсона, свои притязания на престол, выдвинул министр иностранных дел Джереми Хант – загадочный, искусный дипломат, лоббист китайских интересов и один из самых главных интриганов в Консервативной партии; всё время норовил действовать из-за спины Мэй, подначивая своих однопартийцев к бунту, но самому оставаясь в тени.

Хант может стать компромиссной фигурой для консервативных элит, поскольку имеет друзей во всех лагерях британского политикума.

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Министр внутренних дел Саджид Джавид считает, что его претензии не менее справедливые, однако объявлять о выдвижении пока не решился. Он имеет репутацию "морального урода" среди либеральной части общественности и своих коллег. Однако его участие в "заговоре" против Мэй уравновешивает токсичный имидж.

Наверное, впервые за свою карьеру, министр экологии Майкл Гоув сделал хоть какое-нибудь по-настоящему громкое и решительное заявление. Он официально сообщил о том, что будет баллотироваться на пост лидера Консервативной партии. Пожалуй, это один из тех немногих моментов, когда Гоув действует самостоятельно, не оборачиваясь ни на каких покровителей.

Он известен как один из самых изворотливых "предателей" в партии, если мыслить морально-этическими мерками, которые не свойственны британской политике, особенно последних лет. Предав Дэвида Кэмерона после референдума про Brexit, Гоув не получил желанной должности в качестве награды за свой отказ от босса, и был с позором уволен Терезой Мэй.

После своего возвращения в Кабмин в 2018 году, он снова предал, на этот раз саму Терезу Мэй, и переметнулся к Джонсону. И вот, он предаёт уже Джонсона, выдвигая лично себя в качестве кандидата на пост консервативного лидера. Его могут поддержать по тем же причинам, как и Ханта - компромиссная фигура. Но в отличие от Ханта, он будет слабым компромиссным премьером.

Ещё одной интересной фигурой в предстоящей "гражданской войне брекзитеров" станет Андреа Лэдсом – влиятельная, волевая и сильная женщина, фактически подарившая Терезе Мэй её премьерство в 2016 году, и с такой же лёгкостью уничтожившая его несколько дней назад, подав в отставку с поста лидера консерваторов в парламенте.

Экс-министр по вопросам Brexit Доминик Рааб недолго пробыл на своей должности. Несмотря на веру его коллег в том, что он не станет уходить в отставку из принципа, Рааб хлопнул дверью, как только понял, что его позицию по Brexit Мэй учитывать не станет. Принципиальность Рааба и его экспертность в вопросах выхода Британии из ЕС добавило ему политических баллов, что и убедило министра попытать счастья на выборах главы партии.

Запрос консерваторов на "просто нормального адекватного человека" был воплощен в кандидатуре министра здравоохранения Мэтта Хэнкока. На фоне всеобщего идиотизма и хаоса в Лондоне, его рейтинги постепенно росли. Это тот случай, когда человек просто выполнял свою работу, будучи аутсайдером в политическом "фрик-шоу", которое всех достало.

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Ещё одна женщина на внутрипартийных выборах - экс-министр пенсий Эстер МакВи, ушедшая от Мэй осенью прошлого года. Она запустила собственную группу поддержки в партии, названную "Консерватизм голубых воротничков".

Неожиданным образом выстрелило наконец то ружье, которое Тереза Мэй повесила на стену в предыдущей серии, когда она приняла в правительство своего давнего соратника Рори Стюарта, известного как "последний лоялист" Мэй. Теперь, ученик сам взялся за штурвал, и решил впрыгнуть в выборы лидера Консервативной партии, обещая продолжить "наследие Мэй".

А теперь по цифрам. На сегодняшний день, количество депутатов-консерваторов, публично поддержавших конкретную кандидатуру, распределилось следующим образом:

Джереми Хант – 28 голосов Майкл Гоув – 23 голоса Борис Джонсон – 22 голоса Доминик Рааб – 19 голосов Саджид Джавид – 10 голосов Мэтт Хэнкок – 7 голосов Эстер МакВи – 5 голосов

Ждём апдейтов и да пребудет с нами Brexit. Несколько следующих серий будут невероятно интересными и поучительными.

На фото внизу слева направо: Андреа Лэдсом, Рори Стюарт, Эстер МакВи, Доминик Рааб, Майкл Гоув, Борис Джонсон, Джереми Хант и Мэтт Хэнкок.