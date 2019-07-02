Три недели до выборов: что будет с рейтингом Слуги народа

За партию Слуга народа на досрочных парламентских выборах могут проголосовать 43,2% избирателей. Такие результаты последнего опроса, проведенного Украинским институтом социальных исследований им. Яременко и центром Социальный мониторинг.

Оппозиционную платформу - За життя готовы поддержать 12 процентов опрошенных, Батькивщину - 9,4%, Голос - 8,3%, а Европейскую солидарность - 8,2%.

Еще месяц назад, по данным разных соцопросов, рейтинг Слуги народа был на уровне 50 процентов.

Что произошло? Дело в том, что на проседание рейтингов в первую очередь влияет информационный фон, в котором происходит сегодня избирательная кампания. Также, коммуникационные ошибки, которые были сделаны командой Владимира Зеленского, и несоответствие между предвыборными обещаниями и фактической деятельностью. Например, не конкурсные назначения на должности, а раздача постов по старой системе.

Также, старым способом, в отличии от декларированных изменений, были поданы первые проекты. И не те, которые были обещаны. К тому же, отсутствовала конкретика там, где ее уже ожидали.

Все это, конечно, с помощью политических оппонентов находит свое отображение в медиа, политической коммуникации и, конечно же, доносится до избирателя.

Вместе с тем, просто проходит время, в течении которого происходит стагнация протестного рейтинга - его конвертировал в свой персональный господин Зеленский. Люди во время президентской кампании голосовали за него, как за протестного кандидата.

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А парламентская кампания имеет совершенно другую природу. Это не протестное голосование, а голосование - за. И соответственно, что часть избирателя абсолютно органично начала перетекать к другим политическим силам или возвращаться туда, откуда фактически этот избиратель и вышел, голосуя за Зеленского во втором туре.

Поэтому пока мы не видим тотального обвала рейтинга, что было присуще всем украинским президентам, потому что у нас впереди парламентская кампания.

Но с другой стороны и медовый месяц, который был у нового президента, потихоньку подходит к психологическому завершению.

Что касается роста рейтинга Европейской солидарности, то я думаю, что он произошел за счет падения рейтинга Зеленского. Часть избирателей вернулась к Петру Порошенко. Но потолок роста очень низкий, и говорить про какой-то возможный прорыв не стоит. Скорей всего, мы увидим балансирование на том же уровне, возможно легкую стагнацию или в случае возможных ошибок со стороны Зеленского – частичное возрастание.

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У Юлии Тимошенко тоже улучшаются электоральные симпатии. И выборы в объединенных территориальных общинах (которые впервые прошли 30 июня) дадут Батькивщине дополнительные поводы для возможной политической коммуникации. И, скорей всего, мы увидим еще определенный рост рейтингов - Юлия Владимировна выходит за рамки своего электорального ядра. И у нее есть неплохой запас, благодаря которому она сможет еще взять избирателей.

Что касается Голоса, то уменьшение роста его рейтинга – ситуативное. И вызвано оно, вероятнее всего, информационно-политическим контекстом. Но, судя из тренда, который сохраняется, в ближайшее время мы увидим снова выравнивание на рост. Допускаю, что в ближайшие неделю-две мы увидим переход рейтинга Святослава Вакарчука с однозначных цифр на двухзначные.