Все, расходимся: почему выборы можно считать завершенными

Результат выборов предопределен

Регистрация мажоритарщиков означает, что досрочные парламентские выборы официально начались. А как по мне, так уже и закончились .Потому что надо быть суперталантливым в политическом смысле, чтобы что-то заметно улучшить или испортить в уже сложившемся раскладе на такой короткой дистанции.

"Слуга народа" вряд ли преодолеет 50%, но и не упадет ниже 45%."Оппозиционная платформа", "Батькивщина", "Голос" набирают в пределах от 8 до 12%, разрывы не принципиальны.

У "Европейской солидарности" 7-9%, но может и упасть ниже 5%, если "Слуга народа" наконец-то начнет вести против них контркампанию. Потому что это не политический противник — это смертельный и недоговороспобный враг, странно, что на Банковой этого до сих пор не понимают. Если "Европейская солидарность" упадет, появится шанс у "Силы и чести".

Читайте такжеВедет себя как первоклассник: почему Порошенко может снова проигратьНасчет мажоритарщиков. На Донбассе будут побеждать представители "Оппозиционной платформы" или "Оппоблока" с редкими включениями "Слуги народа". На Западной Украине в небольшом фаворе окажутся мажоритарщики от "Голоса". На остальной Украине тотально будут побеждать "Слуги народа", чисто на бренде, даже если их кандидат ни разу не появится на округе. Исключения возможны только в случаях вроде округа 38 в Сичеславской области, где от "Слуги народа" выдвинут совсем уж одиозный кандидат. Да и то вряд ли.

С учетом мажоритарщиков "СН" набирает 220-240 голосов. Скорее всего, партия Владимира Зеленского будет строить пусть символическую, но коалицию. Но даже при монобольшинстве "Слуга народа" отдаст какие-то важные позиции другим фракциям, чтобы не быть обвиненными в узурпации власти. Пост спикера — вполне возможно. Но пост премьера — очень вряд ли. Потому что Зеленский понимает, что все ожидания и, соответственно, вся ответственность — на нем персонально. А раз так, то логично и рулить Кабмином собственноручно.

А теперь о грустном. Судя по спискам, в "Слуге народа" от силы 20-30 людей, пригодных для государственной деятельности. Откуда брать всех остальных? И как гарантировать, что это окажутся не какие-то левые персонажи вроде нынешнего Владимира Омеляна, да еще и с коррупционным душком?

Читайте такжеКак Вакарчук умножает Порошенко на нольНа сегодня устаканенных кандидатов на премьер-министра и других членов правительства у Зе-команды нет, иначе бы заявили. А уже надо бы. Опять же, мегафракция, депутаты которой должны голосовать персонально, но никто им не доплачивает в конверте, не будет устойчивой. Начнутся брожения, странные голосования, пластунские перебежки. Каким "Супермоментом" склеивать это безобразие — никто не придумал.

Правильно говорили древние: разумно распорядиться властью сложнее, чем ее получить. К текущим выборам относится в полной мере.