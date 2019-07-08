Почему растет рейтинг Оппозиционной платформы и светит ли ей коалиция со Слугой народа

Виталий Кулик

Директор Центра исследований проблем гражданского общества

8 июля 2019, 09:56

Половина списка партии Зеленского не представляет себя в коалиции с Платформой – За жизнь. И если такое случится, что это будет означать конфликт в самой фракции Слуги народа.

Бойко и Медведчук

По данным последних опросов, которые публикуют СМИ, на предстоящих выборах за Оппозиционную платформу – За жизнь готовы проголосовать 13,4% украинцев.

Но согласно результатам наших опросов, у партии За жизнь не больше 11 процентов. И этот показатель не растет. Они выбрали максимум своего электората, и достигли потолка.

Но хотят, чтобы казалось, что могут увеличить количество симпатиков за счет перехвата избирателей Оппозиционного блока, партии Анатолия Шария и кого-то еще. Таким образом пытаются показать свою избирательную перспективу еще больше. Для этого занижают рейтинги своих оппонентов в своей электоральной нише и завышают собственные показатели.

Это транслируют каналы, которые содержатся их выгодополучателем Виктором Медведчуком, который и является одним из совладельцев партии Оппозиционная платформа - За Жизнь.

На Медведчука работают 112-ый, NewsOne, ZIK и другие каналы. И можно сделать выводы, что они формируют социологические опросы, а потом у себя их ретранслируют.  

Кто избиратель За жизни?

Это пророссийски-настроенное население, которое раньше поддерживало Партию регионов и их последователей. Территориально они разбросаны по стране, и я затрудняюсь назвать отдельный регион, где они доминируют. Но это достаточно мощный кластер, который ориентирован на такие политические силы, как Оппозиционная платформа - За жизнь.

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Феномен их успеха в первую очередь в том, что есть картинка диалога между Юрием Бойко, Виктором Медведчуком и его кумом Владимиром Путиным. Через личные контакты Медведчука, они ездят в Москву, это транслируется широкой публике и вкидывается меседж, что только эти люди способны решить вопросы мира, газа и являются защитниками интересов той части населения, которая не воспринимает никакие инициативы патриотических лагере и политику старой власти Порошенко.

С Владимиром Зеленским им достаточно сложно конкурировать. Более того – он съел у них часть электората. И остатки размером в 11 процентов – это все, что они могут выбрать на данный момент. Но это очень много, и хватит им, чтобы сформировать мощную фракцию в будущей Верховной Раде. Плюс, еще будет несколько депутатов, который пройдут по мажоритарке.

Хотя в той же Донецкой области они выставили практически непроходных кандидатов. Это указывает на определенный торг, либо на то, что они делают ставку в первую очередь на бренд, а не на собственные мажоритарные команды. К примеру, в Славянске в качестве кандидата выставили Юрия Солода - супруга Натальи Королевской. И он явно проиграет Олегу Недаве. И возможно, что по Донецкой области За жизнь не будет иметь ни одного мажоритарщика.

Другая ситуация в Луганской области, где у них есть сильные кандидаты по мажоритарке, способные победить. Но в восточных областях их теснит Оппоблок, и в первую очередь - Слуга народа. Потому что там срабатывают меседжи команды Зеленского, направленные на "ватный" или "полуватный" электорат. И со стороны Зе к ним апеллируют ньюсмейкеры, которые говорят про мир, налаживание сотрудничества и прекращение войны. И тут у Оппозиционной платформы будет проблемная ситуация.

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Но есть еще такие большие города, как Запорожье, Мариуполь и Кривой Рог, где у Оппоблока - мощные позиции, потому что их представители контролируют самые большие предприятия. И очевидно, что в этих городах Оппоблок может победить Оппозиционную платформу, и пройти в парламент. Сейчас мы фиксируем рейтинг Оппоблока на уровне 3 процентов, но, если они напрягутся и сохранят первое место в бюллетене, это даст в определенной мере кумулятивный эффект, и они смогут пройти.

И тогда они будут существенным противовесом Оппозиционной платформе в парламенте и в целом. И если в ближайшие две недели перед выборами будет рывок Оппоблока, тогда пойдет уменьшение поддержки партии За жизнь.

Может ли Оппозиционная платформа в будущем создать коалицию в парламенте со Слугой народа?

Я б давал минимальный процент на такой сценарий. По крайней мере, половина списка партии Зеленского не представляет себя в коалиции с Платформой – За жизнь. И если такое случится, что это будет означать конфликт в самой фракции Слуги народа.

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Виктор Медведчук Слуга народа Виталий Кулик выборы в парламент Оппозиционная платформа - За жизнь
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