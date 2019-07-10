Месть за оскорбление Путина: что ждет грузинского журналиста Габунию

Ведущий крупнейшего грузинского телеканала Рустави 2 Георгий Габуния обматерил президента России Владимира Путина в прямом эфире.

Для Кремля это плюс.

Российским властям нужно постоянно создавать образ врага, им это необходимо как воздух. Пока есть враг, население отвлекается от своих реальных, внутренних проблем и той политики, которую ведут собственные власти против интересов большинства населения страны.

Поэтому если врага нет, его нужно создавать. Сначала были чеченцы, потом грузины, украинцы, и сейчас опять грузины. И тут каждое лыко, что называется, в строку – массовая российская пропаганда сразу же использует для создания образа любое событие в Грузии, которое можно трактовать как направленное против России или российских властей.

И начинается крик, как у деревенских подростков: "Наших бьют!" - сразу из телевизора доносятся эти крики: "грузины обижают россиян!" или "грузины обижают наше руководство!". И население начинает возмущаться и сплачиваться вокруг власти.

И эпизод с грузинским журналистом снова использован кремлевской властью в целях мобилизация населения против внешнего объекта и сплочения его вокруг собственного руководства.

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Возможно, и даже вполне вероятно, что российские власти будут ему мстить. И таких примеров много. Тот же Борис Немцов, который критиковал Путина не стесняясь в выражениях в адрес Владимира Путина. И он был убит.

Посмотрим, что будет дальше, законов никаких нет. Но если это был неподготовленный эмоциональный всплеск, и журналист просто не смог промолчать и высказал все, что думает о Путине, то я бы на его месте был поосторожнее. И грузинским властям советую стараться оберегать его безопасность.

Как инцидент может отразиться на гражданах Грузии, живущих в России?

Давно, в нулевых, был конфликт с Михаилом Саакашвили, потом российская интервенция в Грузии, и тогда грузин начали массово задерживать, высылать из России. К счастью, пока такого нет, но от российских властей можно ожидать чего угодно – это непредсказуемые люди с криминальной психологией.