В Грузии рассказали о судьбе телеведущего, обложившего Путина трехэтажным матом в эфире

Георгий Габуния напомнил Владимиру Путину, что он является лидером страны-оккупанта.
Телеведущий Георгий Габуния, который отличился отборным матом в отношении президента России Владимира Путина в эфире канала Рустави-2, отстранен от работы на два месяца.
Соответствующее решение приняла саморегулирующая комиссия телекомпании, сообщается на сайте канала.
В сообщении отмечается, что решение об отстранении Габуния касается всех программ, которые готовит или ведет журналист.
Ранее в Госдуме пригрозили Грузии эмбарго на вино и воду из-за матов в адрес Путина.
Напомним, ранее грузинский ведущий Георгий Габуния в эфире телеканала Рустави-2 употребил в адрес Путина нецензурные выражения напомнив, что президент РФ является лидером страны-оккупанта.
После этого президент Грузии прокомментировала матерное обращение к Путину в прямом эфире.
Также премьер Грузии не поддержал матерную ругань в адрес президента РФ Владимира Путина.
Кто такой ведущий Георгий Габуния
Георгий Габуния – известный телеведущий телекомпании Рустави 2, один из самых популярных в Грузии.
До видео с приветом Путину Габуния уже обвинили в нарушении принципов Хартии журналистской этики.
Скандал вызвал сюжет об общественных туалетах в Тбилиси, после которого Габуния выступил с резкой критикой работы столичной мэрии и самого градоначальника Давида Нармания. Он обратился прямо к мэру и указал на то, что тот является выходцем из села. При этом Габуния сравнил городские власти с построенными мэрией "туалетами без функции".
Также журналиста обвиняли в богохульстве. В 2018 году Габуния в подводке к сюжету о пересадке деревьев из Аджарии и Гурии в расположенный рядом дендрологический парк миллиардера, экс-премьера Грузии Бидзины Иванишвили сказал, что "Иисус Христос допустил ошибку, когда две тысячи лет назад для проповеди пришел в Израиль". По словам Габуния, Иисус два или три года назад должен был прийти в Аджарию, где "его не распяли бы, так как в регионе не осталось бы деревьев для изготовления креста".