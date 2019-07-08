В Грузии рассказали о судьбе телеведущего, обложившего Путина трехэтажным матом в эфире

Георгий Габуния / Скриншот

Телеведущий Георгий Габуния, который отличился отборным матом в отношении президента России Владимира Путина в эфире канала Рустави-2, отстранен от работы на два месяца.

Соответствующее решение приняла саморегулирующая комиссия телекомпании, сообщается на сайте канала.

В сообщении отмечается, что решение об отстранении Габуния касается всех программ, которые готовит или ведет журналист.

Ранее в Госдуме пригрозили Грузии эмбарго на вино и воду из-за матов в адрес Путина.

Напомним, ранее грузинский ведущий Георгий Габуния в эфире телеканала Рустави-2 употребил в адрес Путина нецензурные выражения напомнив, что президент РФ является лидером страны-оккупанта.

После этого президент Грузии прокомментировала матерное обращение к Путину в прямом эфире.

Также премьер Грузии не поддержал матерную ругань в адрес президента РФ Владимира Путина.