Зачем Путин упростил получение гражданства РФ для жителей всего Донбасса

Украина выживает главным образом благодаря кремлевским ошибкам. Но что будет, если Путин перестанет ошибаться?
Президент России Владимир Путин подписал новый указ, согласно которому упрощается выдача российского гражданства жителям всех районов Донецкой и Луганской областей Украины – а не только тем, кто живет на оккупированных территориях нашей страны
Этот указ уже был ранее анонсирован в Кремле, но то, что он подписан как раз накануне украинских парламентских выборов, является четким сигналом пророссийским силам. И одновременно напоминанием о том, что война и дезинтеграция Украины будет продолжаться.
Новый указ президента Путина создает для российского президента отличные возможности маневра и выбора дальнейшей судьбы враждебного государства, которое глава соседней страны хочет уничтожить. Путин может выбрать, например, вариант "восстановления территориальной целостности народных республик", о чем неоднократно говорилось и в Донецке, и в Луганске. При этом освобождать будут не просто территории, будут помогать российским гражданам.
Читайте такжеУкраина резко откликнулась на "паспортные поблажки" Путина жителям ДонбассаНо есть и другой вариант, более мирный – объединение Донбасса и создание автономии, населенной гражданами соседней России. После этого на будущем Украины, ее европейской интеграции и благополучии можно будет поставить жирный крест. А избиратели Донбасса из бывших избирателей Януковича или Зеленского превратятся просто в избирателей Путина. Ну или Медведева.
Какой вариант – отторжения всей территории Донбасса от Украины или "впихивания" оккупированной части с тем, чтобы она поглотила и подчинила себе остальной Донбасс – выберет Путин, сказать пока что сложно. Однако очевидно, что российский президент и его сторонники в Киеве действуют по четкому плану, которого нет у украинской власти и общества. Уже не раз приходилось писать, что Украина вообще выживала главным образом благодаря кремлевским ошибкам. Если Путин перестанет ошибаться – нам несдобровать.
Читайте такжеВ РФ придумали, как обойти запрет Европы на вьезд жителей "ЛДНР" с российскими паспортамиИзбрание новым украинским президентом Владимира Зеленского и неминуемый после парламентских выборов переход власти к виртуальной партии "Слуга народа" и олигархическим группировкам создает для российского президента небывалое окно возможностей.
Что думает президент Украины об окончании войны, мы в очередной раз услышали вчера – Зеленский вообще не понимает, почему эта война началась и каковы ее цели. Кто будет противостоять России в исполнительной власти, мы вообще не знаем. Общество деморализовано и зависит от иллюзий люмпенизированной части электората. При этом люди просто не хотят замечать очевидных фактов – таких, как вот этот путинский указ. И понять, что такими вещами не шутят.
Путин не подписывает указов просто так.
Виталий Портников, журналист, для Эспресо