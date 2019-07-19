Зачем Путин упростил получение гражданства РФ для жителей всего Донбасса

Владимир Путин упростил получение паспортов РФ жителям Донбасса – даже с территорий, подконтрольных Украине / РБК

Президент России Владимир Путин подписал новый указ, согласно которому упрощается выдача российского гражданства жителям всех районов Донецкой и Луганской областей Украины – а не только тем, кто живет на оккупированных территориях нашей страны

Этот указ уже был ранее анонсирован в Кремле, но то, что он подписан как раз накануне украинских парламентских выборов, является четким сигналом пророссийским силам. И одновременно напоминанием о том, что война и дезинтеграция Украины будет продолжаться.

Новый указ президента Путина создает для российского президента отличные возможности маневра и выбора дальнейшей судьбы враждебного государства, которое глава соседней страны хочет уничтожить. Путин может выбрать, например, вариант "восстановления территориальной целостности народных республик", о чем неоднократно говорилось и в Донецке, и в Луганске. При этом освобождать будут не просто территории, будут помогать российским гражданам.

Читайте такжеУкраина резко откликнулась на "паспортные поблажки" Путина жителям ДонбассаНо есть и другой вариант, более мирный – объединение Донбасса и создание автономии, населенной гражданами соседней России. После этого на будущем Украины, ее европейской интеграции и благополучии можно будет поставить жирный крест. А избиратели Донбасса из бывших избирателей Януковича или Зеленского превратятся просто в избирателей Путина. Ну или Медведева.

Какой вариант – отторжения всей территории Донбасса от Украины или "впихивания" оккупированной части с тем, чтобы она поглотила и подчинила себе остальной Донбасс – выберет Путин, сказать пока что сложно. Однако очевидно, что российский президент и его сторонники в Киеве действуют по четкому плану, которого нет у украинской власти и общества. Уже не раз приходилось писать, что Украина вообще выживала главным образом благодаря кремлевским ошибкам. Если Путин перестанет ошибаться – нам несдобровать.

Читайте такжеВ РФ придумали, как обойти запрет Европы на вьезд жителей "ЛДНР" с российскими паспортамиИзбрание новым украинским президентом Владимира Зеленского и неминуемый после парламентских выборов переход власти к виртуальной партии "Слуга народа" и олигархическим группировкам создает для российского президента небывалое окно возможностей.

Что думает президент Украины об окончании войны, мы в очередной раз услышали вчера – Зеленский вообще не понимает, почему эта война началась и каковы ее цели. Кто будет противостоять России в исполнительной власти, мы вообще не знаем. Общество деморализовано и зависит от иллюзий люмпенизированной части электората. При этом люди просто не хотят замечать очевидных фактов – таких, как вот этот путинский указ. И понять, что такими вещами не шутят.

Путин не подписывает указов просто так.

Виталий Портников, журналист, для Эспресо