Зачем Путин упростил получение гражданства РФ для жителей всего Донбасса

Виталий Портников

Публицист, журналист

19 июля 2019, 11:03

Украина выживает главным образом благодаря кремлевским ошибкам. Но что будет, если Путин перестанет ошибаться?

Паспорта
Владимир Путин упростил получение паспортов РФ жителям Донбасса – даже с территорий, подконтрольных Украине / РБК

Президент России Владимир Путин подписал новый указ, согласно которому упрощается выдача российского гражданства жителям всех районов Донецкой и Луганской областей Украины – а не только тем, кто живет на оккупированных территориях нашей страны

Этот указ уже был ранее анонсирован в Кремле, но то, что он подписан как раз накануне украинских парламентских выборов, является четким сигналом пророссийским силам. И одновременно напоминанием о том, что война и дезинтеграция Украины будет продолжаться.

Новый указ президента Путина создает для российского президента отличные возможности маневра и выбора дальнейшей судьбы враждебного государства, которое глава соседней страны хочет уничтожить. Путин может выбрать, например, вариант "восстановления территориальной целостности народных республик", о чем неоднократно говорилось и в Донецке, и в Луганске. При этом освобождать будут не просто территории, будут помогать российским гражданам.

Читайте такжеУкраина резко откликнулась на "паспортные поблажки" Путина жителям ДонбассаНо есть и другой вариант, более мирный – объединение Донбасса и создание автономии, населенной гражданами соседней России. После этого на будущем Украины, ее европейской интеграции и благополучии можно будет поставить жирный крест. А избиратели Донбасса из бывших избирателей Януковича или Зеленского превратятся просто в избирателей Путина. Ну или Медведева.

Какой вариант – отторжения всей территории Донбасса от Украины или "впихивания" оккупированной части с тем, чтобы она поглотила и подчинила себе остальной Донбасс – выберет Путин, сказать пока что сложно. Однако очевидно, что российский президент и его сторонники в Киеве действуют по четкому плану, которого нет у украинской власти и общества. Уже не раз приходилось писать, что Украина вообще выживала главным образом благодаря кремлевским ошибкам. Если Путин перестанет ошибаться – нам несдобровать.

Читайте такжеВ РФ придумали, как обойти запрет Европы на вьезд жителей "ЛДНР" с российскими паспортамиИзбрание новым украинским президентом Владимира Зеленского и неминуемый после парламентских выборов переход власти к виртуальной партии "Слуга народа" и олигархическим группировкам создает для российского президента небывалое окно возможностей.

Что думает президент Украины об окончании войны, мы в очередной раз услышали вчера – Зеленский вообще не понимает, почему эта война началась и каковы ее цели. Кто будет противостоять России в исполнительной власти, мы вообще не знаем. Общество деморализовано и зависит от иллюзий люмпенизированной части электората. При этом люди просто не хотят замечать очевидных фактов – таких, как вот этот путинский указ. И понять, что такими вещами не шутят.

Путин не подписывает указов просто так.

Виталий Портников, журналист, для Эспресо

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Донбасс Россия Виталий Портников паспорта Владимир Путин выдача паспортов российские паспорта ЛДНР российское гражданство Украина
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

11:36
"Я Барби, а ты Кен": Свитолина с Монфисом загорают на яхте
11:20
Зеленский назвал механизм возврата Россией Украине пленных моряков Видео
11:19
Паразиты наступают: как защитить ребенка от вшей новости компании
11:15
Психологический порог пробит: доллар и евро безудержно рванули вверх Видео
11:13
Это не нога: Панин снял 11-летнюю дочь за взрослым занятием Видео
11:03
Зачем Путин упростил получение гражданства РФ для жителей всего Донбасса мнение
10:50
Как правильно сварить кукурузу и сколько нужно времени: тонкости приготовления летней вкусняшки Фото Видео
10:45
Самый украинский клуб Бельгии сыграет в еврокубках
10:34
Обмен пленными: Зеленский сделал "прекрасный первый шаг", которого и добивался Кремль Видео
10:34
68 украинцев возьмут участие в Олимпийском летнем фестивале
10:30
Российский писатель спрогнозировал, как уйдет Путин
10:26
"Он не маньяк": у Зеленского рассказали, кто Путин на самом деле Видео
10:25
Инна Чурикова в реанимации: появились новые подробности состояния актрисы
10:06
Малиновский забил дебютный гол за Аталанту Видео
10:00
Родственники Скрябина заплатили штраф налоговой, а она его списала Видео
10:00
Главные новости 19 июля: причина отмены военного парада и важная "инфа" насчет Крымского моста Фото Видео
09:44
Новые температурные рекорды: ученые рассказали, что будет дальше с погодой Видео
09:34
Российский Мугабе, или Почему Путин намерен править до 90 лет мнение
09:20
Известный бразильский легионер покинул Шахтер
09:10
Киев накроют дожди с грозами: синоптики назвали дату Фото Видео
09:02
Лига Европы: все пары второго квалификационного раунда
09:01
"Такое хорошо для России": у Зеленского объяснили, почему отменили военный парад и какие есть альтернативы Видео
08:45
Разное варенье и джем из абрикос: самые вкусные пошаговые рецепты Фото Видео
08:30
Две причины, по которым союз Зеленского и Вакарчука в Раде неизбежен мнение
08:25
"Эвакуация и пострадавшие": в Шереметьево случилось новое ЧП с самолетом
08:00
Украина не посылала кума Путина в Европарламент — лидер Слуги народа Видео
07:30
"Керченский мост под угрозой": в России похвастались укладкой всех рельс Фото Видео
07:26
Зеленский на шпагате: чем обернутся уступки Путину по Донбассу мнение
07:18
Железобетонно лучшие поздравления с Днем металлурга 2019 – открытки и тексты Фото Видео
07:00
Евгений Киселев: Для Зеленского и его партии премьерство Тимошенко – это политическое самоубийство
06:52
Почему Порошенко так сильно хочет в Раду и чем это гроизит Вакарчуку мнение
06:25
Похождения налево и политическое фиаско: астролог рассказал, что ждет Виталия Кличко
06:02
"Отверстия для обнимашек": Наташа Королева показала большие дырки
05:44
В Луне – дырка, а во Флориде – ядерный гриб: появилось видео новых смертоносных чудачеств Нибиру Видео
05:10
Жена экс-футболиста Динамо без белья раздвинула ноги на столе
04:32
Макияж для голубых глаз: главные правила, советы и хитрости
04:15
Хоть в купальнике: Дорофеева засветила свои тату на интимном месте
03:45
Названы привычки, которые тормозят похудение Видео
03:01
В Германии на тренировке умер футболист
02:15
"Боль и разочарование": эксперты спрогнозировали, когда лопнет пузырь биткоина Видео
01:50
"Политическое самоубийство": журналист оценил союзников по коалиции для Слуги народа Видео
01:27
Психолог назвала качества лучших наставников
01:11
Ученые озвучили особенное свойство оливкового масла
00:56
Глава КИУ объяснил, каких проблем надо ждать украинцам на выборах в Раду 2019 Видео
00:26
Как похудеть и не потерять грудь: эксперты дали дельные советы
00:02
В МИД Венгрии обвинили Германию и Францию в торговле с Россией
18 июля, четверг
23:39
В Москве в тяжелом состоянии госпитализировали Инну Чурикову
23:16
В Офисе президента предложили обменять Вышинского на Сенцова
22:53
Бизнес-партнеры Зеленского вернули РФ деньги за фильм и расторгли контракт
22:29
Сидел на галерке: для Порошенко не нашлось места в Европарламенте Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять