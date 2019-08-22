Возврат РФ в G8: Украина не может рассчитывать на бесконечную поддержку Запада

Александр Сушко

Политолог, исполнительный директор Международного фонда "Возрождение"

22 августа 2019, 06:47

Западные лидеры не слишком заинтересованы в бесконечном продолжении

Путин и Трамп
Дональд Трамп предложил вернуть РФ в G8 / Reuters

Заявление президента США Дональда Трампа, который сказал, что хочет вернуть Россию в состав G8 и что РФ исключили из "Большой восьмерки" в связи с тем, что российский президент Владимир Путин "переиграл" тогдашнего президента страны Барака Обаму

Трамп не первый раз высказывает разными способами свое желание вернуть Россию в G8.

Сейчас это происходит накануне очередного собрания "большой семерки. Очевидно, будут и другие заявления западных лидеров – многие из них ищут возможность определенного диалога с РФ. И в нашей ситуации — это практически неизбежно.

Память о событиях 2014-2015 годов объективно отходит в мире на задний план. Украина не может рассчитывать на то, что в длительной перспективе Запад будет проводить настолько жесткую линию, как это было сразу после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе. По мере того, как эта война все дальше будет становится маргинальным явлением мировой политики, тем больше голосов будет звучать в пользу примирения с Россией.

Читайте такжеВозвращение РФ в G8 зависит от Украины – ReutersБезусловно, что сегодня не идет речь о полной отмене санкций в отношении РФ.

Тем не менее целый ряд обстоятельств, в том числе и события в Украине, свидетельствуют о том, что вряд ли Запад будет держать жесткую линию в отношении России, чем держит сама Украина.

Многие считают, что существует определенный запрос общества на прекращение конфронтации, который проявился в результате выборов в Украине. И очевидно, что на западе тоже видят это. И я больше, чем уверен, что они захотят этим воспользоваться – оправдывая более мягкую линию относительно России, чем раньше, когда с одной стороны память об эскалации была свежей, а с другой – Украина постоянно требовала более жесткой линии со стороны Запада.

Западные лидеры не слишком заинтересованы в бесконечном продолжении той политики, которая возникла в определенное время и была логична для того времени. Наивно рассчитывать, что она продолжалась бы вечно.

Но что касается места в "большой восьмерке", то это может быть частью маневров. Для самой России это не очень желательная конфета. Скорей всего, они будут требовать чего-то другого – например, они бы хотели, чтобы были сняты экономические санкции. А G8 для Путина, скорее, второстепенный предмет торга.

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Россия США Большая семерка Дональд Трамп Владимир Путин Большая Восьмерка Украина Александр Сушко
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