Большое унижение Путина

Запад дрессирует Путина/ Reuters

В Украине встревожились, что Франция публично настаивает на возвращении Владимира Путина в "Большую восьмерку" ведущих стран мира.

Довольный Путин надеется, что этот шаг откроет ему дорогу к снятию удушающих и унизительных для него санкций и прорвет международную изоляцию агрессивного режима. Но даже если Путину, с большими оговорками, и удастся вернуться в состав "Большой восьмерки", то это не означает автоматического снятия международных санкций против России. Ведь Кремль упорно не хочет покидать оккупированные территории Украины - Крым и Донбасс.

Читайте такжеПутин уже победил в УкраинеНо Запад продолжает работать с Путиным довольно системно, несмотря на вечные страхи слабой Украины о сговоре западных политиков с российским президентом. Все гораздо сложнее.

Запад видит неэффективность санкций против Кремля, но меняться должен Путин, а не Запад. Поэтому сейчас Запад применяет к высокомерному и самоуверенному Путину старый проверенный метод работы с подозреваемым в преступлении – "добрый и злой полицейский". И делает это публично, что сильно задевает самолюбие российского президента.

Так, если французский президент Макрон тонко льстит самолюбивому Путину и зовет его в "Большую восьмерку", а американский президент Трамп рад поддержать инициативу Макрона о возвращении Путина как "блудного сына". То Германия и Великобритания открыто выступили резко против возвращения Путина на международный Олимп- Большую восьмерку.

Читайте такжеУкраина в опасности - Путин перестал бояться санкцийЭто не противоречия внутри западных стран. "Добрый и злой полицейский" - это такой способ дрессировки неадекватного политика большой ядерной страны или способ "работы" с опасным преступником. И Путин прекрасно понимает, какая роль ему уготована, что не он решает, а за него решают, где и когда ему быть.