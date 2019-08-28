Новые переговоры по Донбассу: чего ждать Украине

В ближайшие недели состоится новая встреча в нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе, на которой Путин снова попытается получить ряд уступок от Украины.
Украина была далеко не главным предметом обсуждения на саммите "Большой семерки". Конечно, украинский вопрос поднимался, но тут, скорее, был обмен мнениями насчет возможного сотрудничества с Украиной и возможной сменой украинской риторики ввиду смены власти. Ведь от нас, начиная с 2016 года, неформально ждут конкретики в одном простом вопросе: "Ребята, что делать с Донбассом? Предложите план действий, сколько он будет стоить и куда вкладывать деньги?".
Украина на этот вопрос не ответила до сих пор, а конкретики от нас ждут последних четыре года. И раз Зеленский ранее оговорился насчет того, что такой план есть, то обмен мнениями между участниками переговоров, возможно, состоял как раз в том, верить ли убеждению о наличии такого плана.
Читайте такжеЗапад сделал лучший подарок Украине на День НезависимостиКроме того, России удалось разделить вопросы Крыма и Донбасса в два разных процесса, а потому Украине теперь необходимо настаивать на объединении этих вопросов. И позиция в этом вопросе также меняет формат, мотивацию и тактику поведения всех участников. Потому что, если мы говорим только о заявлениях (например, что Россия – агрессор), то это просто пафос. Вопрос в том, есть ли у тебя план и как предметно он выглядит.
Более того, план действий Украины по Донбассу будет напрямую зависеть от формата сотрудничества с нашей страной. Отказ от такой встречи будет бить по репутации всех ее участников. Ведь, если нам говорить только о санкциях против России и не выдвигать никаких предложений по урегулированию, то никто объединяться с нами против РФ не станет. И этому есть замечательная иллюстрация – соглашение о разрешении политического кризиса в Молдове, которое идет параллельно с "урегулированием" конфликта в Приднестровье.
Потому логично, что встреча в нормандском формате должна состояться хотя бы уже потому, что в Украине сменилась власть. Отмечу, что сейчас в этой встрече заинтересованы как минимум два участника переговоров – Зеленский и Путин. О своей поддержке по завершении саммита G7 заявил и президент Франции Эммануэль Макрон.
Читайте такжеВ чем настоящая цель Путина в УкраинеУже сейчас понятно, что пока разговор в нормандском формате может состояться только при участии четверых участников, без привлечения США и Великобритании, которых предлагал подключить Зеленский. Причина этого проста – само предложение еще не обсуждали в рамках того же нормандского формата. Нету встречи, соответственно, нет и расширения формата. Но одного обсуждения мало – надо, чтобы согласился еще кто-то, кроме Украины. И как раз с этим возникают проблемы, так как для большинства прежних участников такой формат обсуждения возможен, но нежелателен.
Нежелателен из-за противоречий, которые существуют между странами-участниками. Играя на противоречиях, Россия, которая придерживается своего плана по урегулированию ситуации на Донбассе, будет пытаться добиться уступок от Украины и в том числе, повторной фиксации своего подхода. Также Россия попытается акцентировать внимание на прогрессе –обмене заложниками, который может состояться накануне саммита. Не исключено, что в очередной раз РФ постарается настоять на очередных прямых переговорах с боевиками.
Но, независимо от риторики России, в случае пассивной украинской позиции, теоретически, могут поднять вопрос и о прямых переговорах Путина и Зеленского. Ведь для Европы важно - в некотором роде заморозить или урегулировать "кризис в Украине".
Игар Тышкевич, эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего, специально для Главреда