Слуга народа рискует стать аналогом путинской Единой России

Виталий Портников

Публицист, журналист

14 сентября 2019, 06:56

Обсуждать судьбу украинского народа после 2019 года - неблагодарная задача.

Рада
Рада / УНИАН

Когда в 2000 году Владимир Путин стал новым президентом России, в только что избранной Государственной Думе ему противостояла сильная институциональная оппозиция - номенклатура из Отечества-Всей России, коммунисты, либералы из Союза правых сил. Путинское Единство, в отличие от Слуги народа, не имело в парламенте даже относительного большинства.

И что же? Первыми с путинцами договорились коммунисты, эти профессиональные предатели. Затем старые чиновники из Отечества объединились с новыми чиновниками из Единства в Единую Россию. А "либералы" изначально не хотели ссориться. Они хотели помогать.

В результате спустя 20 лет Путин все ещё президент России, бывший лидер фракции Отечество руководит Государственной Думой, а бывший лидер Союза правых сил отвечает за политику в администрации президента. Это и есть объединение элит в корпоративном государстве. Объединение ради грабежа.

Я уже отмечал, что в Украине начнут происходить аналогичные процессы. Голосование по роспуску ЦИК показало, что такие процессы уже начались. И они будут только усиливаться. В стране, элита которой формируется не по идеологическим принципам, а по принципу допуска к кормушке, это совершенно естественно. Мы и не заметим, как Слуга народа станет аналогом Единой России и "старые" политики и олигархи разделят пирог власти с теми новичками, кто способен научиться хотя бы воровать, если не управлять.

А украинский народ? Если честно, обсуждать судьбу украинского народа после 2019 года - такая же неблагодарная задача, как обсуждать судьбу россиян после 1999-го. Больной, который отказывается лечиться и предпочитает врачам - пусть даже очень несимпатичным - целителей, пусть даже очень прикольным - сам выбирает свою судьбу. Родственникам такого пациента остаётся только ждать и мечтать о чуде. Так что если в ближайшее время никакого чуда не случиться, украинский народ надолго зафиксируется в неблагодарной роли объекта совместного грабежа.

Виталий Портников, журналист, для Эспресо

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия Виталий Портников Владимир Зеленский Владимир Путин Единая Россия Слуга народа Украина
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

06:56
Слуга народа рискует стать аналогом путинской Единой России
06:47
"Бл*дище старая": голую Успенскую раскритиковали за интимное фото
06:34
Без него власть Путина рухнет: астролог рассказал, кто нужен российскому президенту
06:09
Осеннее равноденствие 2019: когда начинается и какие чудеса бывают в этот день
05:49
Итальянка – самая эффектная стрижка 2019-2020, которая подходит всем – 44 фото Фото Видео
05:24
Нибиру низвергла на Землю ядовитых рыбозомби: мятеж пришельцев начался - уфологи
05:02
Стало известно, какие знаки Зодиака самые гордые Видео
04:34
Как подобрать макияж под очки: визажисты дали дельные советы
04:10
"Хуже Дарта Вейдера!": Трамп опозорился, неожиданно забыв о сыне Видео
03:22
Даже мост не помог: туристический сезон в Крыму стал худшим за три года
03:07
Доктор Комаровский сказал, сколько мать должна посвятить только новорожденному Видео
02:38
Ученые назвали причину таинственных смертей от вейпа Видео
01:55
Дикий треш в России: на Урале устроили турнир палачей Видео
01:41
"Воплощать свои мечты": Елена Зеленская выступила на форуме YES Видео
01:08
Сердце "заплыло жиром" и отказало: англичанка закормила сына до смерти
00:39
Газпрому запретили использовать газопровод OPAL для поставок газа в ЕС
00:22
С Днем физкультурника: поздравления в прозе, стихах и прикольные открытки Фото
13 сентября, пятница
23:46
"Войди в меня": Собчак после свадьбы эротично станцевала для Богомолова Фото
23:43
США помогли Украине установить телевещание на Донбассе
23:17
Заворотнюк ввели в кому из-за осложнений рака мозга
22:52
Приватбанк сообщил о масштабном сбое
22:33
Квартал 95 устроил шоу для гостей форума YES: комичное видео Видео
22:10
Эксперт назвала продукты, которые "бьют" по костям
21:58
В прокуратуре подозревают кражу 29,5 млн грн при ремонте моста в Днепре Видео
21:36
Я бы дал Голосу: Арахамия рассказал о составе новой ЦИК
21:31
"Я – Джастин Трюдо": нардеп пояснил, зачем ходит по Раде в носках
21:04
Мечта слэшера: ученые раскрыли тайну "любовников из Модены"
20:49
Нардеп от Слуги народа настаивает на необходимости перезагрузки власти в Киеве
20:47
Персики на зиму в сиропе: самый быстрый и вкусный рецепт Фото Видео
20:36
Разбила голову кувалдой: на Одесчине дочь жестоко расправилась с матерью-старушкой Видео
20:30
Кремль выдвинул условие по письменной фиксации формулы Штайнмаера
20:30
"Плохая история сотрудничества": эксперт оценил шансы Киева на новые транши МВФ Видео
20:01
"Все будет гореть": после угроз секретарю горсовета в Черкассах сожгли машину
19:55
Ученые установили, нужны ли в школе домашние задания – исследование Видео
19:36
Зеленский уточнил условия по выборам на Донбассе Видео
19:00
Топ модель по украински 2019: смотреть онлайн 3 выпуск 3 сезон - 13-09-2019 Видео
18:33
Известный писатель пояснил, почему в сюжете книги присоединил Крым к России Видео
18:25
Люди переходят на дрова: эксперт объяснил отказ украинцев от газа Видео
18:22
Дмитрий Медведев в свободное время гонит самогон: даже с малиновым вкусом, фото бутылки
18:01
Модный красный маникюр осень 2019: свежие 28 вариантов из Instagram Фото Видео
17:51
Яценюк предложил обсуждать формулу Зеленского, а не формулу Штайнмайера
17:30
Врач посоветовала, как не заедать плохое настроение во время ПМС
17:29
В России назван способ воссоединения Крыма с Украиной
17:05
Роспуск ЦИК: чем Слуга народа расплатится за голоса Тимошенко и Медведчука – эксперт Видео
16:50
Дело о "скифском золоте": Украина заявила отвод судье и обвинила его в работе на РФ Видео
16:44
17-летняя пловчиха вызвала громкий скандал своим купальником
16:37
Роспуск ЦИК: эксперт оценил угрозу монополизации новой комиссии Видео
16:30
Ахметов получил фактически монопольное положение на рынке электроэнергии для предприятий - эксперт
16:29
Баканов анонсировал масштабные сокращения в СБУ
16:26
Ривердейл 4 сезон: дата выхода, сюжет и новые актеры Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять