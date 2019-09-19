"Братские народы": ждать ли Израилю нападения Путина

Слова Путина о русскоязычном Израиле – часть дипломатического протокола /kremlin.ru

Во время конгресса международного еврейского благотворительного фонда "Керен ха-Йесод" в Москве Владимир Путин причислил Израиль к русскоязычным государствам, с которым Россия имеет "семейные, родственные, дружеские узы". Причиной такого умозаключения является тот факт, что в Израиле проживает около 2 миллионов русскоязычного населения.

Но, как это часто бывает после подобных слов Путина в адрес какой-либо страны, где проживают русскоговорящие, в данном случае прямых боевых столкновений России и Израиля не будет.

Читайте такжеВизит Судного дня. Зачем премьер Израиля летал к ПутинуЗато будут столкновения интересов и противоречий этих интересов. Все потому, что Израиль традиционно негативно относился к семье правителей Асадов. Еще со времен отца Асада, у Израиля были свои интересы в Сирии, в частности, Голанские высоты, которые они не собираются возвращать. Кроме того, у Израиля есть главный враг на Ближнем Востоке – Иран. А учитывая то, что Россия очень плотно с ним сотрудничает, это вызывает некие опасения.

К слову, противоречивость интересов уже есть - силы, которые поддерживают Россию, не устраивают Израиль. Фактически, Израиль является одним из важных партнеров США, среди стран-не членов НАТО. Однако, повторюсь, до вооруженного конфликта это не дойдет, так как при всем этом стороны пытаются находить общий язык и у Нетаньяху сложился достаточно неплохой личный диалог с президентом РФ.

И в целом, на политическом уровне, отношения двух стран не назовешь "братскими". В принципе, в международной политике такого не бывает, так как каждый лидер страны априори отстаивает собственные интересы – по-другому эта сфера не работает.

Потому, с одной стороны, слова Путина можно расценивать как некую технологию активизации русскоязычного населения накануне выборов в Израиле. Объективно, эта технология присутствует и работает. В ее пользу работает и факт недавней встречи госпожи Нетаньяху с русскоговорящими людьми, на которой она подчеркнула, что у нее присутствуют белорусские корни. Как и сам Нетаньяху недавно выпустил русскоязычный ролик, в котором он призывает голосовать за его политсилу.

С другой стороны, в широком смысле слова Путина – часть дипломатического протокола, и эта фраза теперь будет звучать на его встречах с Нетаньяху. Во-первых, потому что это гуманитарный факт, а во-вторых, это помогает любому президенту, не обязательно Путину, продемонстрировать близость с определенной страной и показать дружелюбность.

Антон Кучухидзе, политолог-международник, специально для Главреда