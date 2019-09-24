Зеленский - идеальный президент народа дилетантов

Вадим Пристайко / УНИАН

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что назначение советников в украинские посольства и руководителей структурных подразделений находится в зоне его личной ответственности. "Я об этом говорил с президентом Зеленским, и я настаиваю, что это моя ответственность, и я несу полную ответственность. Если президент Зеленский считает, что мое решение неправильное, я готов освободить эту должность, но я считаю, что он должен мне доверять. У него много дел кроме согласования назначения советников, которых несколько сотен по всему миру" - отметил Пристайко.

Эти слова министра позволяют, наконец, говорить о конфликтной ситуации в президентском окружении. Соратники Зеленского борются между собой, как бульдоги под ковром и эта борьба отнюдь не содействует принятию взвешенных решений. Однако пока что эту войну, которая обязательно станет достоянием общественности после первого же серьёзного провала, стараются не выносить на обсуждение публики.

Вадим Пристайко, который был внешнеполитическим советником Зеленского еще тогда, когда фронтмен 95 квартала боролся за власть, а затем стал заместителем главы президентской администрации и министром иностранных дел - один из активных участников этой борьбы. Но его ожидает неминуемое поражение - как бы Пристайко не старался.

Читайте такжеВстреча Зеленского, Меркель, Макрона и Путина: Украина устами Пристайко попыталась "оживить мертвеца"Пристайко действительно старается, нередко в своих публичных высказываниях он пытается бежать впереди президентского паровоза. Он объясняет даже те президентские высказывания и решения, которые иначе как некомпетентностью объяснить нельзя. Но у него есть один очень большой недостаток. Он - профессионал. А профессионалу в мире Зеленского никогда не победить дилетантов.

Зеленский откровенно гордится тем, что он - дилетант "из народа". И избирали его миллионы таких же дилетантов, которые десятилетиями имитируют деятельность и не понимают, что такое компетентность. Зеленский, как и миллионы украинцев, получил высшее образование и никогда не работал по специальности - зачем? Но и его профессиональная характеристика далека от правды. Зеленского называют артистом, но эта работа тоже требует серьёзного образования и самосовершенствования. Актёр - это школа. Станиславский, Михаил Чехов, Брехт. Не слышали? А КВН, который переродился в "95 квартал", это не актерская работа, а художественная самодеятельность, которая рассчитана на политическое взаимодействие с властью или заказчиком. Это - Масляков. Но разве миллионы украинцев гордо не называют себя "менеджерами по продажам", когда просто торгуют ширпотребом в ларьке на рынке? Разве контрабандисты не хотят, чтобы их считали предпринимателями? Разве олигархи не пытаются прикинуться представителями большого бизнеса?

Читайте такжеКак Путин превращает Зеленского в ПорошенкоВся страна - такая, как Зеленский. Весь президентский офис - такой, как Зеленский. Зеленский - настоящий президент народа некомпетентных дилетантов. А Пристайко - как бы кто к нему не относился - профессиональный дипломат. Даже не имеет значения, плохой или хороший. Имеет значение - профессиональный.

В стране Зеленского это приговор. Как абсолютно точно сказал сам Зеленский Петру Порошенко. "Я не ваш оппонент, я ваш приговор". Приговор профессиональному управлению страной.

Рядом с профессионалом - каким бы он не был, честным, коррумпированным, одаренным, бездарным - выживают только профессионалы. И еще имитаторы. Рядом с дилетантом, пусть даже переполненным благими намерениями, выживают только дилетанты. И еще имитаторы. Они у нас выживают всегда. Именно поэтому поражение таких, как Вадим Пристайко неизбежно. Но отнюдь не это самое страшное, подумаешь - Пристайко!

Плохо то, что страну, которой управляет коалиция дилетантов и имитаторов, ожидает неизбежный крах. А уж потом профессионалам придётся вытягивать из кювета и ремонтировать машину, за рулем которой находились люди, и не подозревавшие о существовании водительских прав.