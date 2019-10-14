"Пуйлёныши" потеряли человеческий облик от страха расплаты

У Путина решили усилить наказание за оскорбление властей / УНИАН

Замминистра внутренних дел генерал-полковник Александр Горовой написал для полицейских методичку, формирующую алгоритм действий при покушении на оскорбление государства. Полицейский обязан установить, пытался ли человек, оскорбляющий власть, "противопоставить себя окружающим, демонстрировать цинизм и надменность, уничижительное отношение к обществу, государству и госсимволам". Если внимательно прочесть методичку, можно понять, что генеральская цель – кардинальное расширение круга подсудимых за это самое "оскорбление".

За мыслепреступления в России пока не судят, а вот за косой взгляд в сторону любого "Пуйлёныша" можно огрести не только административный штраф, но и реальный срок на "зоне". Как Павел Устинов. Он-то думал, что просто вышел из метро и был грубо повален на асфальт, но нет: он "вывихнул плечо полицейскому" и отправился на "условный год". Или как Кирилл Жуков, попытавшийся в шутку дотронуться до забрала полицая. Дотронуться не получилось, а вот заработать 3 реальных года колонии – удалось. И так будет с каждым, кто рискнет посягнуть на основы установленной в России хунты. "Никакой политики в "Московском деле" нет", - резюмировал Песков, после чего можно с уверенностью заключить: "Никаких признаков человечности в путинской хунте не обнаружено".

Читайте такжеРоссиянам придется сразиться с сыном вертухаяПутинизм доказал: атрофия эмпатии приводит к полному расчеловечиванию, превращая государство в аппарат – бездушную машину, уничтожающую на своем пути всех – без разбора. Истории условных арашуковых, абызовых и улюкаевых ярко подтверждают этот тезис. Стоит обостриться закулисной борьбе в Кремле – и из-под ковра, как футбольные мячи, начнут выкатываться головы бастрыкиных и золотовых, силуановых и набиуллиных. Неприкасаемые – и то условно – бонзы, их круг обозначен списком "политбюрошечки": Путин, Медведев, Патрушев, Бортников, Иванов, Нарышкин, Вайно, Лавров, Матвиенко, Колокольцев, Володин. Остальные – какие бы погоны ни носили, и в какие бы кабинеты ни входили – могут быть принесены в жертву системе в любой момент. Причем, её кровавый алтарь с каждым днем только расширяется, и чем больше жертвоприношений – тем острее ощущается её голод. Закланными агнцами её не насытить: ей весь мир подавай.

Главная проблема путинистов заключается в том, что они не верят в некоторые исторически обоснованные вещи. Речь вовсе не о Боге, райских кущах и адских страданиях, в кои не верит даже мохнатый дед Гундяй. Речь – о неминуемой ответственности, которую придется понести за накопившийся массив преступлений. Ведь за каждым несправедливым, а по сути – преступным – решением стоит не просто прокуратура, следком или "Мосгорсуд". Это – конкретные люди с именами собственными и личными биографиями, с частными проблемами, детьми, внуками, друзьями, а также – счетами и недвижимостью. И в момент, когда система начнет рушиться – выяснится, что они – не "винтики", а такое же презренное сырье, как и те, кого они еще вчера перемалывали в угоду государственной мясорубке. Но и это еще не все. Режимы типа путинского имеют обыкновение схлопываться внезапно и в один момент – так, что не переобуешься, просто не успеешь. И хорошо, если у тебя есть частный джет, он даст тебе шанс быстро взбежать по трапу и с облегчением помахать Родине ручкой из-за облаков. А что делать этим – уже засвеченным лжесвидетелям в погонах, что по приказу начальства отправляют на зону невинных граждан? И условному "Криворучке" делать-то что? У него, скорее всего, и личного самолета-то нет. Чай – не Шувалов, нахапавший миллиарды…

Читайте также"Что там у хохлов", или Как путинское ТВ потеряло человеческий обликА у этих будет суицид: у одних – петля, у других – самострел, у третьих – полет из окна в вечность. И единственный выход, дающий им хоть какую-то гарантию на будущее – максимальная пролонгация путинского режима. Поэтому они будут лютовать. Лжесвидетельствовать, обвинять, судить, сажать, издеваться, пытать, бить и уничтожать физически. Им уже не до "исторических свершений", не до освоения бабла от "нацпроектов", когда уже самому тупому понятно, что никаких "прорывов" не будет, а если вдруг и произойдут – то такие, что не приведи, Господи!..

Они чувствуют приближение исторического катаклизма – как звери, запертые в клетках, чувствуют неизбежность землетрясения. Ведь уже 20 лет этот "коленоподъёмник" у власти, и за это время столько наворочано всеми, что простой "гонкой на лафетах" не обойдешься. Как и предрекалось: останется только Путин, несуразным штырём торчащий в центре скрепной пустыни. И – нехорошее предчувствие, заставляющее метаться по вольеру и выть от безысходности.