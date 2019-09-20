Главный кремлянин окончательно убедился в ненависти к себе

Шаман Александр Габышев / Скриншот

Великий и ужасный Путин сидит в Кремле, окруженный многотысячной вооруженной до зубов охраной, и трясется от страха.

У него есть ракеты и миллиарды, он приводит к власти и свергает президентов, его считают самым опасным человеком в мире. А он боится шамана-любителя из туристической палатки, но еще больше - собственных подданных.

Арестовав шамана, путинские власти расписались в собственной чудовищной непопулярности. Они явно испугались, что поход Габышева на Кремль станет массовым и будет по пути сопровождаться народными волнениями, как это было в Улан-Удэ.

Путин испугался шамана, велел арестовать. А кого ему ещё бояться? В России выборов нет, независимого суда нет, легальной оппозиции нет, свободных СМИ нет. Все зачищено. Один шаман остался. И того посадили...

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Путин и его камарилья ведут себя как туристы, заблудившиеся сухим жарким летом в лесу, в котором уже явственно чувствуется запах приближающегося пожара. Они настолько не уверены в своем народе, вернее, уверены в его ненависти к себе, что считают - любая искра может зажечь массовые беспорядки. Если бы это было не так, в Кремле просто посмеялись бы над этой поначалу казавшейся анекдотичной шаманской историей.