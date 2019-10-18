Стадион - так стадион, или Почему Путин согласится на условия Киева по Донбассу

Путин очень хочет выборов на Донбассе

Пару недель назад в Москве открывали шампанское и праздновали: "Киев принял формулу Штайнмайера, мы победили, ура!"

Радость была объяснима. С их точки зрения, это означало, что вскоре в ОРДЛО состоятся выборы, которые создадут легитимную местную власть, юридически вернут оккупированные территории в Украину и позволят начать разговор об отмене западных санкций. При этом Путин не сомневался, что победу на выборах одержат прокремлевские силы, которые навсегда установят в Донецке и Луганске лояльный России режим.

Но теперь из Москвы звучат стоны и проклятия. И это тоже объяснимо. Покрутив перед носом сверкающей и столь желанной перспективой проведения скорых выборов, Киев начал выдвигать свои условия - одно за другим. Например, распустить ДНР и ЛНР. В Минских соглашениях нет таких организаций, поэтому даже чисто формально это необходимо сделать. (Это нельзя сделать "по понятиям", но "понятия" в документах не зафиксированы).

Читайте такжеЗаявление Путина - явный сигнал о планах поглотить УкраинуВ Кремле начинается дикая фрустрация: вожделенные выборы вот уже - только руку протяни! Но нет. Думаю, там сейчас решают: "Может быть, черт с ними, с этими ДНР и ЛНР? Все же понимают, что эти две химеры нежизнеспособны. А выборы решат почти все проблемы!" Но прогибаться не хотят, конечно.

У Украины позиция тут выигрышная: "Если не хотите расформировывать незаконные ДЛНР - пожалуйста. Но выборов не будет. В Минских соглашениях именно это написано! Мы готовы подождать, пока вы решитесь".

А вот российский президент Владимир Путин ждать не хочет. Он хочет скинуть с себя этот чертов Донбасс как можно скорее. Я почему-то уверен, что они побухтят, но потом согласятся на расформирование ДЛНР. Вероятнее всего, попробуют переименовать как-то, чтобы ничего не менять по сути. Но тут Киеву надо будет сказать: "Не-а! Никаких незаконных структур быть не должно!".

Думаю, что Кремль будет долго извиваться, но в финале скажет "Стадион - так стадион!". И выполнит все украинские условия. Очень уж сильно Путин хочет провести эти выборы.