Почему о прощении жителей Донбасса говорить еще рано

Золотарев объяснил, почему украинское общество не готово слышать слова о необходимости прощения жителей Донбасса

На днях советник секретаря СНБО Сергей Сивохо сказал, что "пришло время простить и попросить прощения у жителей Донбасса". Однако эту идею категорически отказалось принять украинское общество, возмущенно спрашивая, у кого просить прощения, а главное – за что.

Однако мы должны помнить, что все войны рано или поздно заканчиваются миром, и ранее враждующие стороны как-то начинают выстраивать диалог между собой. Возможно, Сивохо поторопился с подобным заявлением, так как общество не готово его воспринять. Пока что у нас пытаются "свести дебет с кредитом", выяснить, кто больше крови пролил, кто больше пострадал. Однако, я думаю, что логично было бы просить прощение друг у друга, а не только нам – у жителей Донбасса: в Украине ведь тысячи семей потеряли своих мужей и сыновей из-за этой войны.

Читайте такжеПонять и простить: готовы ли украинцы к возвращению ДонбассаХотя логику Сергея Сивохо можно понять... Простить друг друга нам рано или поздно придется, если мы хотим мира, а не войны на протяжении десятилетий, если мы хотим жить в едином государстве. Однако данное заявление было преждевременным.

Для начала нам придется отказаться от информационной политики, которая сопутствует войне и заставляет видеть по одну сторону баррикад – "сепаров", по другую – "укропов". Это понятно: когда твой оппонент дегуманизируется, его легче убивать. И хотя сейчас градус враждебности несколько упал, машина военной пропаганды по-прежнему активно работает. А когда работает эта машина, бесполезно взывать к прощению, примирению и поиску компромиссов, так как этого никто не поймет и не услышит. Подтверждение тому мы увидели на примере Сивохо.

Естественно, реакция украинского общества на подобный призыв о прощении есть и пока что будет неоднозначной, потому что такова уж сейчас картина видения мира у украинцев: для большинства граждан Украины попросить прощения сейчас будет свидетельством слабости, поражения и капитуляции.

Но, если нет диалога и шагов навстречу друг другу, то и о мире говорить преждевременно.

К тому же, в основном у нас забывают, что на оккупированной части Донбасса есть люди, которые не хотели и не хотят этой войны – пенсионеры и те, кто попросту стал заложником этой ситуации. Но такова логика этой военной пропаганды – лес рубят, щепки летят. Ведь не секрет, что по одну, что по другую сторону от линии разграничения хватает прецедентов, когда гибли дети, когда гибли целые семьи. Снаряд-то не разбирает, на чью голову падает. А иногда, учитывая, сколько лет эти боеприпасы хранились, снаряд имеет свойство давать или недолеты, или перелеты. А что значит подобное отклонение в условиях урбанизированной застройки Донбасса? Это – чья-то жизнь и смерть.

Читайте такжеПутин готовится обменять украинский Крым на украинский ДонбассТак что затевать разговоры о прощении, на мой взгляд, преждевременно.

Однако, увидев реакцию украинского общества на слова о необходимости прощения жителей Донбасса, у нас есть повод задуматься о том, как мы будем сосуществовать с этими самыми жителями Донбасса, если сейчас оккупированная его часть полностью вернется под юрисдикцию Украины. Ведь наше общество прощать не готово. А пока оно не готово прощать, риски – очевидны. Велик риск того, что конфликт вновь вспыхнет, так как Донбасс, может, де-юре и вернется в Украину, а де-факто – нет. Ведь можно снести пограничные столбы, но переступить через стену вражды очень тяжело. Для этого нужно две вещи: во-первых, время, а, во-вторых, поставленная на реверс машина военной пропаганды.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда