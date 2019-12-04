Украину завтра ждет или процветание, или окончательное разграбление и рабство

Проект "Независимая Украина" находится на перепутье / УНИАН

Отслеживаю, что происходит и планируется в Офисе президента, Кабмине, Раде. И прихожу к выводу, что надо дождаться итогов "нормандского формата", а потом принимать решение для себя о продолжении или сворачивании проекта "Независимая Украина". Которому я посвятил почти тридцать лет жизни.

Решение абсолютно личное. То есть, я продолжаю надеяться и вкладываться своими усилиями в построение здесь успешной страны, либо признаю, что люди, проживающие здесь, органически не пригодны к успешному цивилизационному проекту.

Читайте такжеКак Путин хочет запугать ЗеленскогоСоответственно, территория подлежит окончательному разграблению, а население — окультуренному рабству, что, собственно, сейчас и реализовывают с нами цивилизованные и не очень соседи.

И нечего трепыхаться со всякими интеллектуальными инициативами и прочим порывами, которые общество не воспринимает. Чем быстрее здесь все окончательно развалится, тем быстрее произойдет смена исторических периодов. И на постукраинском пустыре может возникнуть новое и действительно жизнеспособное общественно-государственное образование.

До парижских переговоров ждать недолго.