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Почему Зеленский все больше напоминает Порошенко

Игорь Лесев

Писатель, публицист

5 декабря 2019, 06:56

Политика Зеленского стала на рейсы Порошенко. Тот же самый локомотив, только перекрашенный с бордового на зеленый.

Порошенко/Зеленский
Политика Владимира Александровича все больше похожа на политику Петра Алексеевича

Украина - не Россия, но вот я смотрю, что еще и не Испания. А испанские аналогии у меня постоянно вертятся в голове. От режима Франко-Порошенко до регионального сепаратизма. Испанцы свой путь сумели достойно пройти, хотя у них были и свое 2 мая (резня студентов) и даже попытка военного переворота в 81-м.

Но у испанцев было три фактора, которые привели страну в стойло демократии. Это трансформация общественных настроений и личностные характеристики отдельных людей, которые оказались наверху.

С первым в Украине вопросов вроде тоже нет. Украинцы весной массово отвергли политику расизма и ненависти, которую продуцировал режим Порошенко. Жить в скотном дворе неприятно всем, даже свиньям-надзирателям.

Но вот с личностями у нас никак. В Испании оказался с яйцами король Хуан Карлос I. Там же был не шибко успешный в экономическом плане, но заложивший фундаментальные ментальные сдвиги первый демократически выбранный премьер Адольф Суарес. Наконец, там был генералитет, который перерос шинель Франко и его архаичных последователей.

Читайте такжеТупой класс, или Как украинцы снова выбрали ПорошенкоИ третий немаловажный фактор, по итогу приведший Испанию к демократии, а общество к примирению. Отсутствие внешнего управления. Испания древний член НАТО. В том же 1981-м к власти пришел антисоветчик Рейган. Союз уже второй год воюет в Афганистане. Госсекретарем у американцев числится сумасшедший генерал Александр Хейг, которого даже Рейган держал за сумасшедшего и впоследствии отодвинул в сторону.

Международная обстановка сама способствовала тому, чтобы американцы не были равнодушны к Испании. И они не были к ней неравнодушны. Но и испанцы были неравнодушны к своей стране и всегда помнили и помнят сейчас, что они именно испанцы, а не представители Гондураса.

А потому американцы ничего не знали о том, что пучтисты-неофранкисты готовят военный переворот. Узнав об этом, они его поддержали, назвав "внутренним делом Испании". А когда путчистов король послал на три буквы, американцам пришлось также тихонько слиться.

Это хороший пример, когда страна не подстилка. Когда выбор, какой быть Испании выбирают сами испанцы. То, чего нет у нас.

А что есть у нас? Вот прямо сейчас? У нас сейчас происходит реставрация режима Порошенко. В более мягкой версии, вот как реконструкция Бурбонов во Франции после наполеоновских войн.

Опять же, вектор этот абсолютно архаичный и ретроградный. Это понимают даже многие фигуранты этого процесса, которые стояли с Порошенко рядом в 14-15 годах. Страна стала другой. И запрос на жизнь по-другому никуда не девается.

Но так вышло, что Владимир Зеленский – это не Хуан Карлос I. Он у нас не лох и ему почти 42 года. Этого для него достаточно, а во всем остальном – хоть трава не расти.

И она здесь не растет.

Политика Зеленского уже окончательно стала на рейсы Порошенко. Тот же самый локомотив, только перекрашенный с бордового на зеленый.

Тот же неолиберальный курс, убивающий все социальные стандарты в стране. Та же коленно-локтевая поза с МВФ, загнавшая страну в кабалу, а миллионы украинцев обрекающий на беспросветную бедность.

Та же самая гуманитарная политика с последующими попытками введения тотальной цензуры на инакомыслие. Министр культуры – пламенный порохобот Бородянский, который ничем отличается от предшественника Нищука. Госфондом на 700 лямов по-прежнему распоряжается жена Порошенко, проводя всю ту же политику финансирования фриков от культуры, которые предыдущие 5 лет вызывали жгучее отторжение у подавляющего большинства страны.

Читайте такжеПорошенко зря радуется "падению" ЗеленскогоДискриминационный закон о тотальной украинизации даже не выносится на обсуждение. Ну это ж закон, шо теперь нам делать? Надо выполнять.

Посадок экс-чиновников нет и уже точно не будет. Единственный, кто гнал волну на Порошенко – Труба – голосами "слуг" отправлен в отставку. Теперь уже очевидно, что Порошенко отпетлял и запрос общества на справедливость помножен на 0.

Политика тарифного геноцида остается без изменений. А внешнее влияние оказалось еще даже больше, чем при Порошенко. Кабмин, оборонка, ведущие госпредприятия и практически все силовые структуры под прямым внешним управлением. "Юнайтед фрут компани" в рамках отдельной банановой страны, в которой только не растут бананы. 

С Донбассом все тот же тупик, и нет никаких оснований считать, что будут хоть какие-то подвижки. А нет оснований, потому что у Зеленского проводят всю ту же порошенковско-тупиковую политику, где у них, понимаешь, есть "красные линии". Им легче променять своих людей и свою землю, чем пойти на компромисс с инакомыслящими.

Не удивлюсь, если Зеленский после нормандской встречи возглавит порохоботское движение "Ни капитуляции". Ведь именно так сделал Порошенко, когда сначала визжал о лютой зраде и недопустимости блокады Донбасса, а когда обосрался, сделал вид, что это и была его авторская заготовка.

И что дальше? Дальше только мятый пиджак и марш вышиванок. И картинки-загадки "Найди 5 отличий между Зеленским и Порошенко".

Петр Порошенко Владимир Зеленский Игорь Лесев
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