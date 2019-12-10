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Причина наказания России от WADA - Путин

10 декабря 2019, 08:46

Профессиональный спорт - это фармакология, а фармакология - это миллиарды, которых в раграбленной нищей стране быть не может.

wada тасс
WADA снова наказала Россию за махинации

ВАДА отстранила на 4 года российских спортсменов от международных соревнований, а Россию лишила права проведения таковых на тот же срок. Строго формально решение рекомендательное, и его должны будут утверждать соответствующие федерации, но в целом вопрос уже решен.

Пропаганда сегодня задохнется от счастья - наконец, можно на день-два забыть об Украине и переключиться на что-то более скрепное. Накал ожидается, как в песне - "22 июня, ровно в 4 часа..."

Однако проблема носит принципиально иной характер, о котором вечерние мудозвоны либо просто ничего не могут, либо категорически не хотят сказать.

Допинг и фармакология - основа любого профессионального спорта во всем мире. Невозможно показывать результаты соответствующего уровня без мобилизации всех ресурсов и без того перетренированных организмов. А потому передовые технологии здесь востребованы во всех странах.

Читайте такжеWADA единогласно турнуло РФ со всех соревнований: что теперьКлючевое слово - передовые. Создать современный препарат, дающий качественные улучшения, стоит чудовищно дорого. Сравнимо с созданием с нуля новой автомашины. То есть, счет идет за миллиард (а то и миллиарды) долларов. И речь не только о деньгах, требуются смежные передовые разработки в самых разных отраслях и науках. Просто так залить проблему деньгами и получить результат нельзя. Современный допинг - это уже полноценные технологии Шестого уклада. Биотехнологии, генная инженерия, наноразработки.

Проблема в том, что антидопинговые структуры тоже не из пещер, а потому с отставанием на год-два оказываются способны вылавливать новые методы и спообы стимулирования результата. Поэтому параллельно с препаратами по стимулированию рекодов активно идет работа по созданию маскирующих их препаратов и технологий. Чем усложняют жизнь ВАДА, но опять-таки, речь идет лишь о сроке, когда агентство сможет создать методы идентификации и, соответственно, пополнить списки запрещенных препаратов. В общем, классическая война щита и меча, брони и снаряда. На кону - миллиарды, которые получает профессиональный спорт за рекламу. А за такие деньги спортивный бизнес финансирует любые по стоимости разработки фармакологов.

Собственно, это всё. Россия, как страна глубоко Третьего мира, обочина мировой цивилизации, но с пацанскими понтами Главного, даже теоретически не способна участвовать в этой увлекательной борьбе. Хотя и очень хочет. А потому вынуждена пользоваться чем подешевле, а проще говоря - давно засвеченными, а потому и дешевыми препаратами и технологиями. Развивая в основном технологии обмана, фальсификаций и подмены проб. Логично - гораздо проще подменить пробирку, чем потратить миллиард на создание препарата. Важно, чтобы Главный был доволен и мог вручить заслуженную награду в Кремле будущим депутатам Государственной думы.

Читайте такжеРоссия сыграет на Евро-2020, несмотря на запрет WADAВот только ВАДА таких хитрых щелкает, как орешки. И не таких видали. А потому российские спортсмены и федерации попадаются на порядок чаще западных. А чего не попадаться, если препараты древние, а уровень спецслужб - ну какой там уровень, мы уже видим по делу Скрипаля или вот по текущему скандалу с убийством очередного кого-то там в Германии. Если наши диверсанты уже не в состоянии грамотно ликвидировать врага народа без того, чтобы не засветиться везде, где только можно, то подменить пробирку с заветной мочой - так тем более. Там требуется пилотаж гораздо более высокого полета (без дураков, кстати - пробирки ВАДА делает, как космические корабли - просто так дырку просверлить не получится, хотя и пытаются)

В общем, вражеские козни объясняются просто - нашим текущим плачевным и убогим состоянием. Не может нищая страна участвовать в передовом фармакологическом соревновании на равных с ведущими странами. А так как очень хочется - то и попадается постоянно. Вот и вся печальная история.

Россия Владимир Путин Олимпийские игры WADA Эль Мюрид
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