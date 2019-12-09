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WADA единогласно турнуло РФ со всех соревнований: что теперь

9 декабря 2019, 12:41

Даже российским госслужащим запрещено посещать международные спортивные мероприятия.

WADA единогласно турнуло РФ со всех соревнований: что теперь
WADA единогласно турнуло РФ со всех соревнований: что теперь

Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) лишил Россию права участвовать в международных соревнованиях в течение 4 лет.

"Рекомендация комитета по соответствию была одобрена единогласно", — говорится в сообщении пресс-службы ВАДА.

Запрет распространяется в том числе на Олимпиады и чемпионаты мира. То есть ближайшая Олимпиада, Чемпионат Мира и Паралимпиада пройдут без российского триколора.

Одновременно Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) лишилось статуса соответствия. Российским госслужащим и руководству Олимпийского и Паралимпийского комитетов России запрещено посещать международные спортивные мероприятия.

Читайте такжеРоссию вышвырнут с Олимпиады-2020: в WADA назвали причинуРешение WADA в силу вступит через 21 день или же после рассмотрения апелляции в CAS.

В свою очередь в РУСАДА уточнили, что так называемые чистые спортсмены из РФ (те, у кого нарушений не нашли), на соревнованиях выступать будут – но под нейтральным флагом и без гимна.

РФ также может потерять право на участие в:

  • Евро-2020,
  • хоккейном ЧМ-2023,
  • чемпионате мира по водным видам спорта-2025,
  • финале ЛЧ в 2021 в Санкт-Петербурге,
  • ЧМ-2022 по волейболу,
  • универсиаде-2023 в Екатеринбурге.

Как известно, причиной противостояния "ВАДА против России" стало расследование по данным из базы Московской антидопинговой лаборатории, в которой содержатся результаты исследований за 2012-2015 годы.

Независимые эксперты выяснили, что в базу вносились изменения – чтобы скрыть положительные допинг-пробы российских спортсменов.

Россия – не первая страна, которую отстраняли от Олимпийских игр. Однако она стала первой, которая понесла наказание за провал с допингом. Во всех предыдущих случаях отстраняли из-за геополитики, без прямой связи со спортом.

К примеру, в 1920-х участия в Олимпиаде лишили Германию – за развязывание Первой мировой. А в 1948-м – и Германию, и Японию, уже за Вторую мировую.

Ранее сообщалось, что Россия сыграет на Евро-2020. Представитель WADA сообщал, что дисквалификация сборной России не распространяется на чемпионат Европы.

Россия запрет допинг WADA РУСАДА ВАДА Допинг-скандал
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