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Евро-2020 и ЧМ-2022 без России - чем грозит заключение WADA

26 ноября 2019, 14:20

Антидопинговое агентство WADA приняло рекомендацию специальной комиссии по поводу отстранения сборной России от больших турниров на ближайшие 4 года.

Сборная России
Сборная России может остаться без больших турниров на 4 года / РИА

Допинг-скандал набирает обороты: сборная России рискует остаться без Евро-2020 и чемпионата мира-2022.

Специальная комиссия, созданная для расследования нарушений со стороны РУСАДА, порекомендовала антидопинговому агентству WADA отстранить Россию от участия в больших турнирах. 25 ноября агентство на своем официальном сайте опубликовало отчет, в котором признало, что РУСАДА действительно нарушала Всемирный антидопинговый кодекс. Однако "судный день" состоится 9 декабря, когда будет принято окончательное решение по этому делу.

Но не все так просто. Как могут развиваться события в случае позитивного решения WADA по поводу дисквалификации?

В 2018-19 годах со стороны РФ были вмешательства в компьютерные системы и файлы данных для манипуляции с допинг-пробами спортсменов, чтобы создать впечатление, что все "чисто", как и в 2015 году. Специальная комиссия получила данные от РУСАДА в начале этого года, однако обнаружила, что они не были достоверными, что привело к рекомендации усилить наказание для России.

Теперь WADA настаивает на отстранении россиян от участия в крупных спортивных состязаниях на 4 года, даже на тех, на которые команда уже квалифицировалась. Более того, Россия не может принимать эти состязания у себя. То есть, Санкт-Петербург может потерять право принимать поединки Евро-2020 и финал Лиги чемпионов-2020/21.

Однако спасти РФ может УЕФА, которое является организатором чемпионата Европы, и окончательное решение будет принимать конфедерация. Стоит напомнить, что одним из главных спонсоров УЕФА является Газпром. В организации пока что отказываются комментировать нашумевшую информацию.

Есть еще один выход из ситуации: сборная России может выступить на чемпионате Европы под нейтральным флагом, как это было на зимней Олимпиаде-2018. Футболисты выйдут в нейтральной форме, на стадионе не будет исполняться государственный гимн, а победы спортсменов не пойдут в рейтинг УЕФА и ФИФА.

Россия УЕФА Евро-2020. допинг Олимпиада-2020 сборная России WADA РУСАДА Допинг-скандал чемпионат мира 2022
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