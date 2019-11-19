Россию могут не пустить на Евро-2020

Россия пробилась на Евро-2020, а одним из принимающих городов является Санкт-Петербург. Однако, россияне могут всего этого лишиться в случае отстранения РУСАДА.
Россия может лишиться места в финальной части Евро-2020, а у Санкт-Петербурга могут отобрать право на проведение матчей турнира в случае дисквалификации РУСАДА, сообщает Daily Mail.
9 декабря состоится заседание исполнительного комитета WADA, во время которого будет обсуждаться рекомендация от независимого комитета, который, скорее всего, призовет отозвать лицензию у РУСАДА.
Таким образом, Россию могут лишить право участвовать во всех спортивных состязаниях и принимать их на своей территории.
Если CAS отклонит апелляцию россиян, они могут лишиться права выступать на Евро-2020, также Санкт-Петербург может потерять право принимать матчи турнира. Кроме этого, сборной России не позволят выступать на Олимпиаде-2020 и Паралимпиаде-2020 в Токио.
Напомним, сборная Украины пробилась в финальную часть Евро-2020, обыграв в октябре дома Португалию. В последнем туре отборочного цикла подопечные Андрея Шевченко героически сыграли вничью с Сербией.