Россию могут не пустить на Евро-2020

Сборная России может лишиться путевки на Евро-2020 / ТАСС

Россия может лишиться места в финальной части Евро-2020, а у Санкт-Петербурга могут отобрать право на проведение матчей турнира в случае дисквалификации РУСАДА, сообщает Daily Mail.

9 декабря состоится заседание исполнительного комитета WADA, во время которого будет обсуждаться рекомендация от независимого комитета, который, скорее всего, призовет отозвать лицензию у РУСАДА.

Таким образом, Россию могут лишить право участвовать во всех спортивных состязаниях и принимать их на своей территории.

Если CAS отклонит апелляцию россиян, они могут лишиться права выступать на Евро-2020, также Санкт-Петербург может потерять право принимать матчи турнира. Кроме этого, сборной России не позволят выступать на Олимпиаде-2020 и Паралимпиаде-2020 в Токио.

Напомним, сборная Украины пробилась в финальную часть Евро-2020, обыграв в октябре дома Португалию. В последнем туре отборочного цикла подопечные Андрея Шевченко героически сыграли вничью с Сербией.