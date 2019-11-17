Сербия – Украина - 2:2: подопечные Шевченко на последних секундах вырвали ничью

Эпизод матча / Reuters

В воскресенье, 17 ноября, сборная Украины провела заключительный матч в рамках отборочного турнира на Евро-2020.

Подопечные Андрея Шевченко в Белграде встречались со сборной Сербии. Игра завершилась со счетом 2:2.

Уже на 8-й минуте защитник сборной Украины Николай Матвиенко сыграл рукой а собственной штрафной и привез пенальти. Наказание успешно исполнил Душан Тадич. Однако, "сине-желтые" смогли отыграться благодаря эффектной комбинации, которую ударом головой завершил Роман Яремчук.

После перерыва сербы вновь вышли вперёд. Отличился Александар Митрович. Подопечные Андрея Шевченко смогли отыграться в компенсированное время. Отличился вышедший на замену Артем Беседин.

Матч Сербия - Украина завершился боевой ничьей, и хозяева не смогли выйти на Евро-2020 через отборочный цикл.

Сербия — Украина 2:2

Голы: Тадич, 9 (пен.), Митрович, 56 — Яремчук, 32, Беседин, 90+3

Сербия: Райкович — Ник. Максимович, Миленкович, Коларов, Родич — Гудель, Нем. Максимович (Миливоевич, 76) — Тадич, Льяич (Гачинович, 69), Радоньич (Милинкович-Савич, 82) — А. Митрович.

Украина: Пятов — Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко — Коваленко (Шепелев, 77), Сидорчук, Малиновский (Шахов, 88) — Цыганков (Беседин, 77), Яремчук, Ярмоленко.

Предупреждения: Коларов — Матвиенко.

Отметим, что по итогам группового раунда сборная Украины не потерпела ни одного поражения в отборочном цикле Евро-2020.

Напомним, товарищеский матч между Украиной и Эстонией закончился победой украинцев, добытой в самом конце основного времени.