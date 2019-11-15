Сербия - Украина: "сине-желтые" прибыли в Белград на матч отбора Евро-2020

Сборная Украины прибыла в Белград на матч с Сербией / УАФ

Сборная Украины прибыла в Белград на поединок последнего тура квалификации Евро-2020 против Сербии.

Как сообщает официальный сайт УАФ, Андрей Шевченко взял с собой 24 футболиста, среди которых Евгений Коноплянка, состояние здоровья которого улучшилось после матча Кубка Украины Динамо - Шахтер, и Руслан Малиновский, который пропустил матч против Эстонии из-за рождения дочери.

Напомним, матч Украина - Эстония завершился минимальной победой хозяев благодаря голу Романа Безуса на последних секундах встречи.

Поединок Сербия - Украина состоится 17 ноября в 16:00 в Белграде на стадионе Райко Митича. Ранее Украина уже оформила себе досрочную путевку на Евро-2020, обыграв дома Португалию.