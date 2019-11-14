У лидера сборной Украины родилась дочь

У Малиновского родилась дочь / Reuters

У полузащитника Аталанты и сборной Украины Руслана Малиновского родилась дочь. Жена футболиста Роксана подарила ему ребенка в среду, 13 ноября, о чем сообщила в своем Instagram.

Дочку назвали Оливией.

В связи с этим Андрей Шевченко дал хавбеку несколько выходных. Руслан пропустит товарищеский матч Украина - Эстония и будет готовиться к матчу заключительного тура отбора Евро-2020 Сербия - Украина.

Напомним, полузащитник бельгийского "Генка" и сборной Украины Руслан Малиновский женился на Роксане Данильченко в сентябре 2019 года. Пара сыграла свадьбу в Праге. Со своей женой Малиновский познакомился в Севастополе, когда выступал на правах аренды за одноименную команду.