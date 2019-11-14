Украина на последних секундах дожала Эстонию

Андрей Ярмоленко против игроков Эстонии / УАФ

Матч Украина - Эстония завершился минимальной победой "сине-желтых" на последних секундах встречи, хотя подопечные Андрея Шевченко имели огромное игровое преимущество.

Наставник хозяев, как и ожидалось, выпустил экспериментальный состав. Появились такие ребята, как Соболь, Сидорчук, Коваленко, Шахов, Беседин. В первом тайме сборная Украины нанесла 10 ударов по воротам, и лишь 2 пришлись в створ.

После перерыва Шевченко провел 6 замен. Удачным оказался выход Романа Безуса, который забил победный гол на 90+2. А Андрей Лунин практически весь матч скучал у собственных ворот.

Украина - Эстония 1:0

Гол: Безус, 90+2

Украина: Лунин, Болбат, Пластун, Матвиенко (Шабанов, 46), Соболь, Шахов (Шепелев, 75), Сидорчук (Иванисеня, 46), Коваленко (Буяльский, 46), Ярмоленко (Швед, 66), Беседин, Цыганков (Безус, 46)

Эстония: Игонен, Камс (Танисте, 46), Баранов, Кууск, Пикк, Кяйт (Васильев, 70), Лийвак (Зенев, 62), Айнсалу (Антонов, 62), Крейда, Пури (Каласте, 82), Аниер (Сорга, 70)

Предупреждения: Соболь, 82 - Кяйт, 51,