Россия сыграет на Евро-2020 - представитель WADA

Сборная России сыграет на Евро-2020 / ТАСС

Сборная России сможет принять участие в Евро-2020. Об этом сообщил представитель WADA. Он заявил, что чемпионат Европы - континентальное первенство, а потому дисквалификация на него не распространяется.

"Чемпионат Европы не является мультиспортивным событием или мировым первенством, это региональный/континентальный турнир по одному виду спорта. Поэтому рекомендации комитета по соответствию на него не распространяются. Как и аналогичные региональные руководящие органы, сам УЕФА напрямую не подчиняется Всемирному антидопинговому кодексу", - цитирует письмо представителя Р-Спорт.

В письме объяснили, что подписантом Всемирного антидопингового кодекса является ФИФА.

"УЕФА - член Международной федерации футбола (ФИФА), которая является подписантом кодекса", - говорится в письме.

Хотя УЕФА и не подписывал кодекс, он обязан выполнять его обязанности, так как входит в ФИФА.

Ранее сообщалось, что Россию могут отстранить от крупных соревнований на 4 года, в том числе Евро-2020 и чемпионата мира-2022, из-за допинг-скандала. Также стало известно, что Санкт-Петербург сможет принять матчи турнира.