Санкт-Петербург не потеряет право принимать матчи Евро-2020

Российский город Санкт-Петербург останется хозяином Евро-2020 даже если Россия будет дисквалифицирована.
Санкт-Петербург будет принимать матчи Евро-2020, даже если антидопинговое агентство WADA примет позитивное решение по поводу дисквалификации России, сообщает AFP.
9 декабря организация примет окончательное решение, и РФ могут отстранить от участия в крупных турнирах и лишить права принимать их на 4 года из-за допинг-скандала (РФ предоставила ложные документы специальной комиссии в начале этого года). Чемпионат Европы станет исключением, так как это континентальное первенство, а не мировое.
Россияне не теряют надежд увидеть свою сборную на Евро-2020 даже в случае позитивного решения WADA по поводу дисквалификации. Они апеллируют тем, что правообладателем турнира является УЕФА, и именно оно решает, кто будет участвовать, а кто нет.
Помимо чемпионата Европы россияне рискуют пропустить Олимпиаду-2020 в Токио и чемпионат мира-2022 в Катаре. Напомним, сборная России квалифицировалась на Евро-2020 и точно сыграет против Дании и Бельгии.