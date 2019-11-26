Санкт-Петербург не потеряет право принимать матчи Евро-2020

Санкт-Петербург Арена / Википедия

Санкт-Петербург будет принимать матчи Евро-2020, даже если антидопинговое агентство WADA примет позитивное решение по поводу дисквалификации России, сообщает AFP.

9 декабря организация примет окончательное решение, и РФ могут отстранить от участия в крупных турнирах и лишить права принимать их на 4 года из-за допинг-скандала (РФ предоставила ложные документы специальной комиссии в начале этого года). Чемпионат Европы станет исключением, так как это континентальное первенство, а не мировое.

Россияне не теряют надежд увидеть свою сборную на Евро-2020 даже в случае позитивного решения WADA по поводу дисквалификации. Они апеллируют тем, что правообладателем турнира является УЕФА, и именно оно решает, кто будет участвовать, а кто нет.

Помимо чемпионата Европы россияне рискуют пропустить Олимпиаду-2020 в Токио и чемпионат мира-2022 в Катаре. Напомним, сборная России квалифицировалась на Евро-2020 и точно сыграет против Дании и Бельгии.