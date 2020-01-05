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Мир вступает в эпоху войн без правил

Виктор Небоженко

политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

5 января 2020, 10:31

Страны больше не верят в регулятивную силу ООН, международные переговоры и договоры.

Сулеймани
Сулеймани убит/ Reuters

Ликвидация США в Ираке генерала Сулеймана - одного из популярных лидеров Ирана и ввод войск Турции на территорию Ливии – это два знаковых события, означающих "переход мировой конкурентной игры в фазу схватки без правил", а не просто совпадение. Так считает политолог Владислав Оленченко.

Все верно, но будет правильным, если мы вспомним, что совершенно неожиданно "переход мировой конкурентной игры в фазу схватки без правил" начался в 2014 году с Украины, когда Россия силой оккупировала Крым и Донбасс, разрушив ялтинский послевоенный мировой порядок.

Одно дело США с популярным мемом - "мировой жандарм", другое дело Россия - автор разрушения мирового порядка и гибридной войны. И которая начала свое "вставание с колен" не с подъема экономики, а с нападения на соседа - Украину.

Читайте такжеВойна между Ираном и США может начаться в любой моментДаже могущественные США не додумались нападать на своих соседей, а только отгораживаются от них стеной (Мексика) или торговыми регуляторами (Канада).

Неудивительно, что после США и России другие сильные региональные игроки типа Турции, Ирана, Израиля, Саудовской Аравии, Катара бросились повторять печальный опыт России и США по дальнейшему разрушению мирового порядка.

Теперь в отношениях все большего количества стран все чаще действует принцип "все воют против всех" в сочетании с принципом "войны без правил". Никто не верит в регулятивную силу ООН, международные переговоры и договоры.

Так, что процессы геополитической аномии, отсутствие мощных международных регуляторов, практика двойных стандартов и гибридных методов войны, все шире распространяется по миру как смена модели миропорядка или подготовка, временная альтернатива мировой войне. При этом, как и двух первых мировых войнах, никто до последней минуты не знает, кто из борющихся стран станут главными противниками.

США Иран Ливия Касем Сулеймани Виктор Небоженко
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