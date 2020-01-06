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Вселенское зло: как откровения премьера Ирака приближают начало войны

Илия Куса

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего

6 января 2020, 08:44

Вся политика США на Ближнем Востоке рассыпалась в пыль.

Парламент Ирака
Парламент Ирака потребовал от США вывести войска после ликвидации Касема Сулеймани

Парламент Ирака проголосовал за выдворение американских войск из страны.

В законопроекте, предложенном Кабмином, несколько важных пунктов:

  1. Немедленный вывод американских войск из территории Ирака и завершение операции "Непоколебимая решимость".
  2. Расторжение соглашения о безопасности между Ираком и США от 2008 года и обновленные дополнения к нему от 2014 года.
  3. Закрытие Ирака для любых иностранных сил и право исключительного применения силы лишь иракским государством, все остальные операции, не санкционированные Багдадом, по сути незаконны. Привет, европейские союзники США, которых Трамп здорово "кинул", по сути подставив их тренировочную миссию НАТО, которую могут также закрыть.
  4. Подача Ираком официальной жалобы в Совбез ООН из-за нарушения Вашингтоном национального суверенитета страны.

Ну, что я могу сказать. У нас на глазах развалился к чертям целый пласт ближневосточной политики США, начатый после 2001-2003 годов.

Читайте такжеМир вступает в эпоху войн без правилТо, что так браво, красиво и немножко незаконно начиналось в 2003 году, завершилось полнейшим провалищем 17 лет спустя, а США так и не смогли выработать дельной, осмысленной и целостной стратегии по Ираку и Ирану.

Кстати.

Перед голосованием премьер-министр Ирака Адель Абдель-Магди толкнул пафосно-патриотическую, но крайне любопытную речь, в которой выставил некоторые карты на стол, раскрыв некоторую доселе конфиденциальную информацию. В частности:

  • рассказал о том, что США позволили Израилю нанести несколько незаконных воздушных ударов по складам боеприпасов ВС Ирака в прошлом году. Израиль и США опровергали эту информацию.
  • сообщил депутатам, что авиация США незаконно была поднята в воздух, и летала над американским посольством 31 декабря без разрешения иракского правительства.
  • заявил, что пытался помирить США и Иран после авиаудара Штатов по военной базе про-иранских сил на западе страны 30 декабря, когда погибло 25 человек. По его словам, Штаты отказались приносить даже неформальные извинения иранцам, и переговоры развалились.
  • сообщил, что это именно руководство "Сил народной мобилизации" вместе с убиенным накануне Абу Магди Аль-Мугандесом ценой угрозы своей отставки и всего Кабмина заставили протестующих под посольством США 31 декабря разойтись по домам и прекратить его осаду. Я об этом писал ранее, а теперь это официально прозвучало из уст иракского премьера.
  • сообщил также, что Касем Сулеймани прибыл в Багдад, и принёс с собой письмо от иранского руководства представителям Саудовской Аравии, с которой вёл переговоры о региональном примирении.

Читайте такжеВойна между Ираном и США может начаться в любой моментТо есть, иными словами, Сулеймани выполнял некую важную дипломатическую миссию между Тегераном, Эр-Риядом, Дамаском и Багдадом, когда его грохнули Штаты. Это делает ситуацию ещё более сложной. Теперь всё выглядит так, что США хотели развалить на хрен возможные мирные переговоры между региональными игроками.

Вот эти все откровения премьер-министра - это бомба. Он раскрыл детали саудовско-иранских переговоров при посредничестве Багдада, выставив Соединённые Штаты вселенским злом, которое просто жаждет хаоса и продолжения войны.

США Иран Ирак Дональд Трамп Касем Сулеймани Илия Куса
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