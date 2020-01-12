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Почему украинцы разлюбили читать и что с этим делать

Андрій Кокотюха

Журналіст, письменник, сценарист, член Спілки кінематографістів України

12 января 2020, 09:17

В 2019 году большинство украинцев не открывали ни одной книги.

книги
В предпочтениях у нас доминируют детективы, исторические и любовные романы / Фото: ReadRate

Бо́льшая половины нас – тупые. Эта новость стала одной из первых в наступившем году. Обижаться и пенять на зеркало не нужно, ведь вывод сделан по результатам социологии. Результат опроса, проведённого компанией Research & Branding Group, 57% взрослых украинцев не читают книг. От слова "совсем".  А тот, кто ничего не читает, в любом уважающем себя государстве однозначно записывается в категорию тупых и ограниченных. Кстати, спорить с этим сложно.

Для пользователей социальных сетей, которые считают себя активной, мыслящей частью украинского общества, это не новость. О том, что большинство не читает, говорили и писали ещё в 2018 году. Кто-то ставит результат под сомнение, вспоминая очереди на киевский Книжный Арсенал и толчею на львовском Форуме издателей. Но именно два года назад я ехал в такси на "Арсенал" и услышал от таксиста удивлённое: "Книжная ярмарка? А у нас разве печатают книги? Думал, давно уже нет". А таксисты в нашей стране – неформальные лидеры мнений. Уверен: миллионы сограждан согласятся с выводом моего собеседника.

Новость о нечитающей нации – один из тех редких случаев, когда любимая народом "зрада" не разгоняется. Те Facebook-пользователи, которые согласны и видят корень проблем Украины только в нежелании народа массово читать, на самом деле в меньшенстве. Большинство, наоборот, чаще, чем раньше, публикует на своих страницах списки прочитанного за год с собственными оценками. Стряпает читательские рецензии, провоцируя обсуждение вплоть до срачей, какой автор лучше. А издатель Николай Кравченко пишет: "Непонятно, как результаты опроса о читательских предпочтениях украинцев коррелируются с тем, что более 50% не прочитало в прошлом году ни одной книги".

Господин Кравченко ссылается на другое исследование, проведенное той же компанией. Оно касается читательских предпочтений украинцев. Здесь ничего нового: в лидерах детективы, исторические и любовные романы. Также не новость, что подавляющее большинство, а именно – 80% опрошенных, - выбирают для чтения традиционную бумажную книгу против электронной и аудиоверсий. Важнее тут другое: издатель указывает на очевидный конфликт вокруг новости о чтении вообще. Если половина украинцев не читает – то вторая половина читает стабильно. Как минимум два десятка миллионов потенциальных покупателей книг в Украине есть. Задача книжников – не потерять её. Программа максимум – расширить.

Читайте такжеВ Минобразования решили окончательно отбить желание у детей читатьОднако с книгой и чтением в нашей стране связаны и другие конфликты. Незаметные в процессе, но ощутимые в результате. Один из них всплыл прошлой осенью с подачи лишь вступившего тогда в должность Министра культуры Владимира Бородянского. Бывший телевизионный менеджер на Форуме издателей, что в стране слишком много библиотек. Они содержатся на бюджетные средства, а работают не эффективно. Люди туда не ходят. Потому начнётся сокращение и большая оптимизация. Также господин Бородянский возмутил спокойствие книжников и книголюбов намерением сократить закупку новых книг для библиотек из бюджета. Всё равно, дескать, читают мало. Да и, как говорилось ранее, библиотеки не актуальны. И вообще, мировой тренд – электронные книги. Хотя украинский – бумажные, смотри выше.

Если профильный министр от своих намерений не откажется, удар по книгам и чтению в Украине будет более ощутимым. Дело в том, что Research & Branding Group изучала не рынок и потребителя, готового заплатить за книгу как товар через кассу. Чтение – не всегда предварительная покупка. Именно за возможностью читать новинки люди идут в библиотеки. А не найдя для себя ничего, постепенно теряют интерес. Кривая статистики нечтения поползёт выше. Не имея площадки (библиотеки) и новинки (книги) опытный читатель постепенно отойдёт. Новый же не придёт по той же причине: популяризация чтения как важного вида досуга за все годы Независимости не была частью государственной политики.

Тем более – чтения актуального, нового, модного. Наоборот, школьная программа Министерства образования из года в год практически не менялась. Об этом мы не раз писали. И стоит напомнить – чтение книг, даже привитое сознательными родителями, уходит из системы детских ценностей уже в средних классах общеобразовательных школ. В старших же литература становится немного меньшей, чем математика, но всё равно – мукой. Если программа для чтения не интересна аудитории, интерес к процессу теряется стремительно.

Без государственных программ, которые станут популяризовать книгу как способ проведения досуга и делать упор на развлекательную функцию чтения всё будет только хуже. Здесь важно понять, что определённая категория интеллектуалов привычно не ставить знак равенства между понятиями "чтение" и "развлечение".

Между тем чтение книг – тяжёлый труд для относительно небольшого количества людей. Прежде всего это сотрудники издательств, затем – академические литературоведы, педагоги, возможно – книготорговцы, которые должны знать товар, с которым работают. Подавляющее большинство тех, кто входит в 43% читающих украинцев, платят за книгу, как платят за билет в кино, театр, на концерт. То есть, чтобы получить удовольствие от процесса, а значит – развлечься. Никто не будет платить за возможность тяжко трудиться. Наоборот, все хотят, чтобы оплатили их труд. Ну, а книжку полистать на досуге, отдохнуть и расслабиться.

Наконец, нечитающая нация – такой же миф, как и читающая. В том же "самом читающем" СССР тоже проводило время с книгой далеко не 100% взрослого населения. Зато на карте каждого города, прежде всего – в центральной части, обязательно был хотя бы один книжный магазин. Вернуть эту картину. Начать говорить о чтении как популярном досуге. И картина скоро поменяется.

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