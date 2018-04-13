Литературные издевательства: чем будут пытать украинских школьников

"А-а-а! Хочу снова в школу!" - так один пользователь соцсетей прокомментировал событие, ставшее одной из главных неполитических новостей текущей недели. Уже с 1 сентября этого года украинские школьники получат кардинально, если не сказать – радикально обновлённую программу по литературе. Над ней работали Министерство образования, учителя, подключили детей и даже – их родителей. Результат: в программе средней школы уже есть произведения Стивена Кинга, Пауло Коэльо, Габриэля Гарсиа Маркеса, Харуки Мураками, Джорджа Оруэлла, нобелевского лауреата Боба Дилана.

Педагоги, принявшие участие в её составлении, уверены – это победа. Наконец юным украинцам в школах предложат ту литературу, которая им близка. Программу облегчили, она стала демократичней и понятней. Теперь дети не будут бегать от чтения, как черти от ладана. Наконец смогут читать то, что близко им по возрасту. И главное – получат современную, актуальную книгу. Для популяризации чтения – самое оно.

Между тем от такого разгула демократии далеко не все педагоги в восторге. Хоть разработчики программы уверены: критикуют новшества те, кто сам не хочет ничему новому учиться, всё намного сложнее и глубже. Например, литературовед, доцент НаУНКМА Ростислав Семкив удивлён, почему одних авторов предлагают для обязательного чтения, других – для необязательного. То есть, на выбор, как внеклассное. Могу поспорить на что угодно: господин Семкив в своих сомнения не одинок, у него найдётся как минимум несколько сотен единомышленников среди коллег.

Читайте также: Как "великий и могучий" захватывает украинские школы

Но самое интересное: каждый из них, включая Ростислава Семкива, готов предложить украинским школьникам свой собственный список литературы, обязательной для изучения в школьной программе. А из вновь утверждённого списка вычеркнет многих. Первыми в списке репрессий будут Стивен Кинг, которого ещё называют Королём ужасов, и Пауло Коэльо, он же – Король банальностей. Вместо них педагоги – гуманитарии готовы предложить, читай – навязать школярам произведения Франца Кафки и Джеймса Джойса. На вопрос: "Зачем?" у них готов ответ: "Затем, что детей со школьной скамьи надо приучать к сложным текстам, заставляющим думать".

Подобные убеждения конфликтуют с ситуацией, которая сложилась последние годы с чтением как таковым. Родители, а чаще – учителя литературы отмечают резкое падение интереса детей к книгам. В детсадах и начальной школе дела обстоят ещё так сяк: пока сознательные родители покупают и читают своим чадам, те не против. Но стоит предоставить им, научившимся бегло читать, право выбора книг, большинство школьников предпочитают даже не комиксы, а компьютерные игрушки, общение в соцсетях, чтение блогов и комментов, просмотр разных youtube – каналов и прочее, связанное с интернетом. Чтение именно книг уходит из системы ценностей, перестав быть обязательным.

Введение в школьную программу современных и актуальных авторов, которые на слуху и которых как минимум интересно читать, должно, по мнению педагогов, исправить ситуацию. Не сразу, но – постепенно изменить к лучшему отношение к книге. Тот же Стивен Кинг известен и популярен даже среди тех подростков, кто ни одной его книги в руках не держал. Хотя предлагаемая программой "Мораль" Кинга – произведение малоизвестное. А значит, не так зацепит подростка, как "Тёмная башня" или хотя бы "Зелёная миля". Этот роман относится к лучшим произведениям Короля ужасов, сочетает в себе популярную форму и глубокий гуманистический смысл. Потому в школах может быть более полезным. Впрочем, даже маленький рассказ известного во всём мире писателя может подтолкнуть школьников прочесть на досуге другие его книги.

Однако во всём внешнем позитиве и правильном выборе направления популяризации чтения есть важный момент, о котором не говорят вслух. Речь идёт о том, чтобы добавить украинским школьникам близкую, доступную для понимания в их возрасте зарубежную, преимущественно – европейскую и американскую литературу. И совсем не обсуждается вопрос модернизации программы по литературе отечественной, украинской. С русской тоже не всё понятно. Многим учителям не нравится исключение из обязательной школьной программы "Анны Карениной". Даже преподаватели украинской литературы выросли на Толстом, не скрывают этого и хотят обязательно заставить современных украинских школьников это читать. Процесс напоминает формат армейской "дедовщины", рождённой в СССР: те, кто прослужил в муках год, желают таких же мук новобранцам.

Только сказанное касается не только потерявшей актуальность русской классики. К украинской классической литературе вопросы и претензии те же. Школьники считают её издевательством. И никакой Стивен Кинг в программе обязательного чтения не компенсирует не менее обязательное изучение Панаса Мирного, Михаила Стельмаха и Олеся Гончара.

Более того - ситуация грозит выйти из-под контроля. Если надежды МОН и прогрессивных педагогов оправдаются и украинские школьники обретут интерес к чтению – расклад будет не в пользу украинской литературы. Особенно классической. Пусть даже речь о классике ХХ века. Хотите интересного чтения? Так Маркес интереснее Гончара! Коэльо актуальнее Тютюнника, пусть украинский писатель и был не особо жалован при советской власти. А рассказы Стивена Кинга куда занимательнее аналогичных произведений любого украинского советского, антисоветского и даже несоветского автора, которого предлагает программа.

Спасти ситуацию или хотя бы выровнять её, МОН вполне способен. Для этого нужно пойти по той же схеме: собрать учителей, детей, их родителей и определиться как с украинскими персоналиями в обязательной программе, так и с формой подачи их произведений современным украинским школьникам. Уже читающим Стивена Кинга.

Андрей Кокотюха, журналист, писатель для "Главреда"