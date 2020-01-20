Путин потерпел поражение в главном

Путин проиграл / УНИАН

Владимир Путин придумал, как сохранить власть пожизненно. Он выводит себя и свою системы из-под каких-либо связанных с выборами рисков – теперь, наверное, их даже не надо будет фальсифицировать, поскольку реальная власть будет находиться в руках не избираемого никем органа с туманным механизмом принятия решений. Выбирая между различными вариантами сохранения себя у власти, он счел самым безопасным иранский.

Там ведь есть более или менее конкурентные выборы, есть президент, парламент и прочее, но над ними – духовный лидер нации, назначаемый на этот пост непосредственно Аллахом.

Так же, по задумке Путина, будет и в России. Только ядерное оружие у россиян уже есть и вполне не слабое. В общем, Москва – второй Тегеран и третьему не бывать!

Но он все равно проиграл. Иранская система предлагала людям идею – будем жить по заветам Веры и тогда преодолеем всю несправедливость и все мерзости шахского режима. Многие тогда поверили, к сожалению. Кстати, судя по протестам в Иране, многие разочаровались, и режим зашатался.

Читайте такжеПутин торопится завершить переворот до 1 маяПутин же не предлагает вообще ничего, кроме собственной власти forever - ни монархии, ни теократии, ни открытой военной диктатуры. Если бы он прямо сказал, что выборы, мол, у нас себя не оправдывают – посмотрите на этих депутатов – всю власть беру себе просто потому, что я – от Бога, кто-то бы поддержал.

А так – что-то происходит наверху, а простые россияне остаются навсегда с тем же Путиным и с теми же проблемами. Вряд ли это вызовет у кого-нибудь взрыв энтузиазма. Но куда важнее, что он потерпел поражение в главном.

Он не смог удержать власть с сохранением даже абсолютно имитационной демократии. Он не справился с задачей сохранения своих позиций и с управлением страной даже в рамках тех институтов, которые сам же и выхолащивал, даже в контексте тех очень ограниченных прав и свобод, рамки которых он сам и устанавливал.

Он, конечно, мечтал обладать вечной абсолютной властью, но сохраняя видимость цивилизованной страны. А сейчас он свалился в средневековье уже не только де-факто, но и де-юре.

Читайте такжеОперация "преемник Путина": что значит послание главы РФ и отставка МедведеваОн хотел, чтобы его любили, а над ним смеются. Он хотел править волею всей земли, но все больше вынужден опираться на насилие – тоже путь, но, как известно, штыки хороши всем, кроме одного – на них нельзя сидеть. Он хотел быть членом Клуба, на равных и по-дружески говорить с президентами и королями, а они шарахаются от него, как от зачумленного. Они, конечно, общаются с ним – куда денешься, но после рукопожатий тщательно моют руки и пересчитывают пальцы.

И своими решениями, отбрасывающими страну далеко в прошлое, он публично признал свое поражение. Это все невесело. В моральном плане, в плане самооценки ему больше нечего терять. Значит, репрессии. Он не рассчитывает больше вернуться в Клуб – значит, новые авантюры и новые войны. Он явно обижен на неблагодарный народ – народ за это заплатит. Но это не навсегда. Это агония.