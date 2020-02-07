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Ермак в зените: как серый кардинал может утопить Зеленского

Александр Кочетков

политический аналитик

7 февраля 2020, 09:56

Помощник президента Ермак при падении, если не утянет за собой Зеленского, то подпортит его имидж серьезнейшим образом.

Андрей Ермак
Андрей Ермак может потянуть президента с собой на дно/ Facebook kirill.timoshenko

Помнится, не так давно я рассуждал, что вполне могу представить, как Андрей Богдан покинет пост главы президентского офиса — они с Владимиром Зеленским уже изрядно устали друг от друга. Опять же Богдан — весьма импульсивный персонаж и может ненароком перейти рамки допустимого в общении с президентом.

Но я выражал сомнение, что помощник президента Андрей Ермак готов выйти из зоны комфорта, то есть, перестать быть закулисный кардиналом и выйти на свет в роли нового "ответственного за страну", коим у нас традиционно является глава офиса президента.

Я, похоже, переоценил умственные способности Ермака. Потому что он не просто потихоньку тянет аппаратное оделяло на себя, он инициативно готов брать ответственность за нерешаемые вопросы. Например, за регулирование украинского информпространства в пользу власти, чего не удавалось никогда и никому. А также за назначение своих людей на каждую хлебную должность в Украине.

Читайте такжеЗеленскому уже нужно начинать беспокоитьсяЕсть одно правило нашей бюрократической системы: слишком стремительный взлет неизбежно влечет за собой катастрофической падение. Потому что взлетевший довольно быстро теряет берега, против него ополчаются все и коллективом его хоронят — больно и дорого.

Но в данном случае Андрей Ермак при падении, если не утянет за собой президента Зеленского, то подпортит ему имидж серьезнейшим образом. Потому что главное, на чем сейчас держится доверие общества к Владимира Александровича — это то, что его не обвиняют в коррупции. А Ермак способен эту историю разрушить.

Александр Кочетков Андрей Богдан Андрей Ермак
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