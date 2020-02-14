На путинской псарне началась грызня за передел украденного

Путин / Фото kremlin.ru

Агентство Блумберг утверждает, что запущенный в России конституционный переворот - это "план Б", введенный после отказа Лукашенко от Союзного государства, которое было "планом А" по продлению полномочий Путина на вершине власти.

Нужно сказать, что Блумберг озвучивает секрет полишинеля, так как ничего особо и не скрывалось. Текущий срок Путина с самого начала посвящен только одной проблеме: продлению полномочий. Все остальные проблемы и задачи по сравнению с этой для верхушки российской власти являются совершенно несущественными.

Причина точно так же понятна - сохранение украденного у страны возможно только в случае, если сложившаяся ситуация будет зафиксирована до полной неподвижности.

Однако сама по себе стабильность уже не решает базовую задачу нынешней правящей элиты. Скорее, наоборот. Вся проблема в том, что система пикирует. Мафиозное государство, в котором власть ориентирована не на развитие страны, а на ее разграбление, объективно ведет страну по пути деградации.

Преступники, выжившие в войнах девяностых годов и захватившие власть в нулевые, стали той раковой опухолью, которая иссушает страну, перераспределяя уменьшающийся ресурс национального богатства в свою пользу. Но этот ресурс не бесконечен, и теперь на повестку встал вопрос внутриэлитных войн за передел уже поделенного.