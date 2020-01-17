  1. Главная
  3. Мнения

Путин закладывает мину под Россию

Эль Мюрид

военный эксперт, блогер

17 января 2020, 09:50

Российский президент начал настоящий слом существующей системы управления.

Путин
Путин очень хочет сохранить власть / УНИАН

На встрече с группой товарищей, которым предстоит освятить своим присутствием процесс кромсания конституции под Путина, основной бенифициар изменений, он же гарант, он же отец нации, он же президент Владимир Путин пожелал, чтобы Госсовету, который сегодня является неконституционным совещательным органом, был присвоен конституционный статус. Что вполне укладывается в рамки слома действующей системы власти и управления, озвученной на послании.

Речь идет не просто о перебалансировке полномочий между существующими конституционными органами власти, а создании совершенно новой суперструктуры, которая получит ключевые полномочия по надзору над всеми органами управления.

Читайте такжеОперация "преемник Путина": что значит послание главы РФ и отставка МедведеваПо-видимому, поэтому в конституционную комиссию включили разнообразных ряженых, чтобы они просто не смогли понять новую конструкцию власти, которая будет после завершения государственного переворота. В СССР была такая суперструктура - Политбюро, но принципиальное отличие его от будущего Госсовета в том, что Политбюро было коллегиальным органом, Госсовет же задумывается и затачивается строго под конкретную фигуру. Кроме того, Политбюро было ограничено рядом других структур - Пленумом ЦК и Съездом, которые при всей формальности их работы в критических ситуациях могли разрешать возникающие противоречия в рамках существующей системы без катастрофического ее слома. Снятие Хрущева произошло именно по такому сценарию, система осталась устойчивой. В том, что выписывает под себя Путин, таких механизмов не предусматривается в принципе. А значит - в создаваемой системе управления просто нет клапана, который может стравить избыточные противоречия.

Естественно, что творческая группа атаманов, спортсменов и писателей в процессе работы над поправками будет в основном пить чай-кофе и что покрепче, так как к реальному обсуждению конституции и изменений в ней их не допустят. Основной закон - слишком непростая вещь, которая закладывает ключевые балансы, а потому каждая запятая в ней значит достаточно много. И без них есть умные люди, которые все напишут и принесут для формального подписания.

Пока можно понять лишь одно - речь идет о настоящем сломе существующей системы управления. Введение в перечень конституционных органов власти, которые образуют классическую триаду, еще одного - надзорного - превращает три имеющиеся ветви власти в департаменты при Госсовете. Логично, что руководитель Госсовета становится ключевой фигурой, при этом он не будет избираться, его назначение будет результатом аппаратных договоренностей. Хотя, конечно, на ближайшее время ни о каких договоренностях речи быть не может - по всей видимости, это место любовно готовится под совершенно конкретного человека. Механизм смены руководителя Госсовета "извне" его структуры отсутствует, хотя даже у сегодняшнего президента формально он есть через процедуру выборов или импичмента.

Читайте такжеСковородка под задом уже подпекает: Путин срочно перешел к плану БЧем-то это напоминает франкистскую Испанию, где каудильо Франко ввел скромный пост регента при правящем монархе и фактически правил от его имени до самой смерти. Однако у нас все гораздо хуже - после смерти Франко система и балансы остались в неприкосновенности, монарх взял власть в свои руки и использовал уже имеющиеся полномочия для приведения страны к порядку. В ситуации РФ уход Путина будет означать, что суперпост станет ключевым противоречием между правящими кланами, причем договориться по нему не будет никакой возможности - только захват его явочным порядком. Цена поражения будет неприемлемой, чтобы без ожесточенной борьбы не попытаться его занять.

Трудно сказать, что именно закладывал Ленин под Советский Союз, но конституционный переворот Путина однозначно закладывает мину под устройство страны. Уход Путина создаст риск мгновенного развала всей конструкции власти, так как существующие сегодня балансы сознательно разрушаются, а на создание новых после его ухода банально не хватит времени. По сути, уже сейчас Путин закладывает в стране условия для гражданской войны, хотя чего не сделаешь, лишь бы усидеть у власти. После нас хоть потоп - не он первый это говорит.

новости России Конституция Владимир Путин Эль Мюрид
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

11:10
"Работаем дальше": стало известно, подпишет ли Зеленский отставку Гончарука
10:58
"Прилетает жестко": в Кабмине оценили отставку Гончарука
10:45
Комитет Рады принял решение о судьбе Бабак: что дальше
10:41
"Роковая ошибка": эксперт объяснил, зачем Гончарук подал заявление об отставке
10:33
Капля под монолит власти, или Что вскрыли "пленки" Гончарука мнение
10:29
В Конгресс США внесли важную резолюцию по Украине
10:23
"Слово за президентом": Арахамия оценил отставку Гончарука
10:20
"Голос из унитаза": Ницой разнесла прихвостня Януковича за "булькание из канализации"
10:19
Названы возможная дата отставки Путина и самый вероятный преемник Видео
10:17
Жити по-новому: почему украинские заробитчане массово возвращаются из Польши
09:54
Гороскоп на 17 января всех знаков Зодиака: омут страстей и происки завистников
09:53
В США заявили о "потоке военных машин" из РФ на Донбассе и поставили ультиматум
09:50
Путин закладывает мину под Россию мнение
09:48
Убийство в Харькове: киллер расстрелял бизнесмена Фото Видео
09:40
Гончарук подал заявление об отставке
09:28
Комаровский раскрыл свою слабость
09:22
На месте падения Боинга в Иране мародеры искали вещи и обломки – украинский эксперт
09:15
В Сеть слили дату презентации нового флагмана Xiaomi
08:52
"Интеграция" с боевиками: скандального полковника ВСУ понизили в должности
08:40
Ракетный удар по военным США в Ираке: названо число пострадавших
08:38
Два пути Зеленского: что президент будет делать после "пленочного" скандала мнение
08:34
Можно ли купаться на Крещение: в ПЦУ рассказали, что "смывает грехи"
08:20
Военная помощь США: стало известно, на что пойдут деньги
07:38
"Пытается себя защитить": Пристайко прокомментировал громкие заявления Парнаса
07:15
"Что у нее в трусах, взрослое фото": дочь Поляковой заинтриговала откровенным фото
07:08
Авиакатастрофа в Иране: причину крушения Боинга первыми обнаружили эксперты из Украины
06:55
В чем криминал на "пленках Гончарука" мнение
06:42
Диетолог раскрыла ключевой факт о рыбе Видео
06:12
"Игра с преемником": Пономарев рассказал, как Путин "морочит голову" российской элите
05:45
Яркий триумф: астролог рассказала, кого ждет фурор в январе 2020 года
05:28
Как правильно набирать воду на Крещение 2020 – от тары и до даты Видео
05:20
"Сисюшки, не смотреть нереально, соски стоят": Глюкоза завела откровенным фото без лифчика
04:55
В Латвии пошли на беспрецедентный шаг в борьбе с ложью Путина
04:15
Гадания на Крещение – когда и как правильно гадать на любовь и деньги Видео
04:05
Великий мастурбатор: мужчина пытался онанировать трубой и поплатился
03:27
"Жутчайший смрад": в Херсоне загадочно умерли два человека
02:30
Все решает один человек: экс-глава МИД оценил смену правительства РФ
01:50
Удар по стояку: врачи предупредили о жуткой болезни, бьющей по пенису и эрекции
01:49
Перестановки во власти РФ: экс-посол рассказал, чего боится Путин
01:02
Преемник Бабак и вице-премьер: главу Ивано-Франковской ОГА назначат министром Видео
00:19
17 января – какой сегодня праздник: как гадать на Зосима Пчельника Видео
16 января, четверг
23:59
В США начался процесс импичмента Трампа Видео
23:55
В Сирии под жуткий обстрел попали жилые дома: много погибших и раненых
23:38
В Слуге народа не поддержали отставку Гончарука – СМИ Видео
23:17
В Одесской области таможенники попались на вымогательстве крупных взяток
23:11
Депутаты повысили лимиты для ФОПов
23:04
С вещами на выход: Гончарук обратился к членам НАПК с резким заявлением
22:45
Кива разъяснил, когда ему присылать обнаженные фото Видео
22:20
Кровавое убийство: в Харькове застрелили директора похоронного бюро Видео
22:18
Умер сын автора Властелина колец Джона Толкина
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять