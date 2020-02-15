Европа сдает Украину. А чего, собственно, все ожидали?

Украина / Фото УНИАН

Появилась новость о том, что некий "скандальный" мирный план по урегулированию ситуации на Донбассе исчез из сайта Мюнхенской конференции по безопасности после того, как патриотическая общественность возмутилась из-за его "анти-украинскости".

Я нашёл версию, которую удалили с сайта, и прочёл её.

Честно говоря, этого стоило ожидать. Сокрушаться по поводу "про-украинскости" или "анти-украинскости" каких-либо инициатив за границей - это трата времени и энергии.

Потому что любой план, подготовленный где-то далеко за пределами Украины, без нашего участия не будет ни "про-украинским", ни "анти-украинским". Он будет учитывать интересы тех, кто за ним стоит.

В данном случае, это просто сухой, циничный Realpolitik. 12 пунктов холодного, местами неприятного с моральной точки зрения, расчёта.

А чего, собственно, все ожидали?

Что на шестом году войны Европа будет продолжать потреблять наши пафосно-патриотические заявления, лишённые смысловой нагрузки и практических шагов?

Что они будут продолжать сохранять санкции в ущерб самим себе, игнорируя собственное общественное мнение, национальные интересы и бизнес-лобби?

Что они будут и дальше смотреть на то, как мы вносим в Конституцию фантазии о ЕС и НАТО, но при этом мало что делаем на практике ради этих целей, а потом пытаемся строить мини-Россию со своим Роскомнадзором?

То, что опубликовали, а затем поспешно удалили - это типичная схема, очерчивающая контуры будущего российско-европейского договорняка по Украине, который является неизбежным в условиях отсутствия в самой Украине видения урегулирования конфликта и собственных позиций.

Эту тему на Западе обсуждают в открытую уже третий год подряд, если не дольше.

Возмущаться тут нечем, ибо за 5 лет конфликта у нас не появилось ни национального консенсуса относительно урегулирования, ни видения этого самого урегулирования, ни полноценной внешней политики, ни стратегий реинтеграции Донбасса, деоккупации Крыма или усиления своих международных позиций.

Первые признаки российско-европейского договорняка по Украине появились ещё на рубеже 2015-2016 годов, и в Мюнхене появилось ровно то, о чём мы предупреждали - фундамент будущей сделки, ставший продуктом пересёкшися интересов РФ и Европы, многолетних лоббистских усилий Кремля и его информационно-пропагандистской работы в условиях отсутствия альтернативного нарратива со стороны Украины.

Здесь Украине надо принять этот холодный душ, и начать выстраивать собственную позицию по Донбассу, Крыму, отношениям с Европой, США, Турцией и другими регионами мира. Иначе нас ждёт вот ровно то, что было написано в этом "скандальном" Мюнхенском плане.