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Украина проигрывает по всем фронтам

Александр Кочетков

политический аналитик

18 февраля 2020, 06:47

Киев у Европы все больше ассоциируется только с проблемами.

Владимир Зеленский Мюнхен 2020
Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности / Офис президента Украины

Мюнхенский сговор был вполне прогнозируемым. За шесть лет мы не предложили миру - в частности, Европе и США, что-то такое, что каким-то образом подчеркнет ценность Украины для них, что каким-то образом можно будет компенсировать потери от санкции против России.

А раз ничего такого не произошло, у Европы наступило типичное в таком случае утомление - с нами ассоциируются лишь проблемы, но никак не успехи. При этом, если мы говорим о большой политике, то в первую очередь, речь идет о больших деньгах, которые ассоциируют как раз с Россией. Потому Европа и США ищут то, что интересно им в собственных интересах и думать об Украине они не будут.

Украина говорит, что надо как-то модернизировать Минский формат: в текущем варианте он не работает – в нем оговорено полное прекращение огня, полное разведение сил и обмен "всех на всех". Понятно, что он не выгоден и его надо модернизировать. А ключевой пункт – контроль за границей, так как то, кто его Читайте такжеМюнхенский сговор: 12 пунктов, которые не должна проглотить Украинаконтролирует, фактически диктует условия в этом регионе. Все предложения о совместных патрулях, которые озвучил Зеленский – это и есть борьба за контроль над границей. Потому что все понимают: если перекрыть поставки боеприпасов, то "ДНР" и "ЛНР" просуществуют месяца два, а то и меньше. То есть эти предложения – всего способ предложить России компромисс насчет контроля границы Украиной. Но это не может быть реализовано, так как нет определения, кто будет в этом патруле от незаконных республик. Решать это будет минская группа, но она ничего не решит, пока в Кремле не приняли решения. Потому и это тоже затянется – также, как и обмен или разведение войск.

И это тоже все понимают. Так вот пока мы говорим о их модернизации, в это время Путин отвечает своим предложением, исходя из своих позиций, но вбрасывает это через Германию – точно также, как это уже было с "формулой Штайнмайера".

Эти 12 шагов абсолютно не устраивают Украину и ясно, что это план, написанный в Кремле. Мы, к сожалению, не можем ответить также заметно. Украина отказалась от этого документа, но это не значит, что позже нам не предложат нечто аналогичное. И такие предложения также будут способом достижения целей Европы и России, которые достигаются за счет слабых, то есть Украины.

В результате мы получили проигрышную ситуацию - проигрываем не только в информационной войне, но и в дипломатической борьбе. Мы потеряли инициативу, и поскольку она на стороне наших врагов, они диктуют свои условия.

Александр Кочетков Украина новости Украины новости Европы новости России Мюнхенская конференция по безопасности
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