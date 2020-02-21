Санжарского позора можно было избежать

Жители Новых Санжар вышли на протест/ ИВ Полтавщина

Можно долго смеяться над недалекими и перепуганными обывателями, но ведь очевидно, что позора в Новых Санжарах можно было избежать. Достаточно было просто не создавать ситуации, в которой люди могут повести себя недостойно.

Напомню, что самолет за украинцами должен быть вылететь в Ухань еще 11 февраля. Но найти самолет вовремя оказалось для властей непосильной задачей. Сделать это смогли только на неделю позже. Что произошло за эту неделю? Бинго! Сограждане успели посмотреть 100500 видео с пустыми улицами Уханя и прослушать такое же количество сообщений о чудовищной эпидемии и тысячах заболевших. Целую неделю ситуацию нагнетали и страну готовили к прибытию "заражённого самолёта". В итоге мы и получили совершенно закономерный результат в виде паники и массовой истерии.

Читайте такжеЧто показали протесты против возвращения украинцев из зараженного УханяДля понимания - даже нищий Таджикистан эвакуировал своих граждан из Уханя 11 февраля. Почему-то у этой далеко не самой прогрессивной страны вовремя нашелся самолет для своих людей, и таджиков тихо-мирно привезли на родину и разместили в санатории типа наших Санжар без всяких протестов и блокпостов.

У них уже скоро карантин закончится. У нас же не смогли вовремя организовать один гребаный чартер! Неделю искали самолет и лепили какие-то смехотворные отмазки...

В довершении этой эпопеи 17 февраля министр МВД привел на прямой эфир программы "Свобода слова" и показал на всю страну людей в костюмах химзащиты. Чтобы, так сказать, закрепить успех и подготовить общество к прибытию соотечественников из Китая. Итог оказался немного предсказуем.

Спору нет, люди ведут себя недостойно. Но это происходит не потому, что в Украине живет какой-то особенно отсталый и глупый народ. Дело в другом. Можно создать ситуацию, в которой люди будут проявлять свои лучшие качества. Но можно устроить все и так, что даже нормальные люди будут охвачены первобытными инстинктами.

Читайте такжеНовые Санжары - всеукраинское позорищеЗадача любой власти - по возможности не создавать ситуаций, в которых проявляются низменные человеческие качества. Как видим, те же таджики с этим справились. А у нас в данном случае - полный провал. Привезли бы украинцев 11 февраля - уже никто бы и не помнил, в каком санатории их поселили. Но теперь депутаты и министры летят в охваченные паникой Санжары создавать оперативный штаб.