  1. Главная
  3. Мнения

Санжарского позора можно было избежать

Денис Казанский

журналист

21 февраля 2020, 13:33

Всегда можно создать ситуацию, когда даже нормальные люди будут охвачены первобытными инстинктами.

новые санжары
Жители Новых Санжар вышли на протест/ ИВ Полтавщина

Можно долго смеяться над недалекими и перепуганными обывателями, но ведь очевидно, что позора в Новых Санжарах можно было избежать. Достаточно было просто не создавать ситуации, в которой люди могут повести себя недостойно.

Напомню, что самолет за украинцами должен быть вылететь в Ухань еще 11 февраля. Но найти самолет вовремя оказалось для властей непосильной задачей. Сделать это смогли только на неделю позже. Что произошло за эту неделю? Бинго! Сограждане успели посмотреть 100500 видео с пустыми улицами Уханя и прослушать такое же количество сообщений о чудовищной эпидемии и тысячах заболевших. Целую неделю ситуацию нагнетали и страну готовили к прибытию "заражённого самолёта". В итоге мы и получили совершенно закономерный результат в виде паники и массовой истерии.

Читайте такжеЧто показали протесты против возвращения украинцев из зараженного УханяДля понимания - даже нищий Таджикистан эвакуировал своих граждан из Уханя 11 февраля. Почему-то у этой далеко не самой прогрессивной страны вовремя нашелся самолет для своих людей, и таджиков тихо-мирно привезли на родину и разместили в санатории типа наших Санжар без всяких протестов и блокпостов.

У них уже скоро карантин закончится. У нас же не смогли вовремя организовать один гребаный чартер! Неделю искали самолет и лепили какие-то смехотворные отмазки...

В довершении этой эпопеи 17 февраля министр МВД привел на прямой эфир программы "Свобода слова" и показал на всю страну людей в костюмах химзащиты. Чтобы, так сказать, закрепить успех и подготовить общество к прибытию соотечественников из Китая. Итог оказался немного предсказуем.

Спору нет, люди ведут себя недостойно. Но это происходит не потому, что в Украине живет какой-то особенно отсталый и глупый народ. Дело в другом. Можно создать ситуацию, в которой люди будут проявлять свои лучшие качества. Но можно устроить все и так, что даже нормальные люди будут охвачены первобытными инстинктами.

Читайте такжеНовые Санжары - всеукраинское позорищеЗадача любой власти - по возможности не создавать ситуаций, в которых проявляются низменные человеческие качества. Как видим, те же таджики с этим справились. А у нас в данном случае - полный провал. Привезли бы украинцев 11 февраля - уже никто бы и не помнил, в каком санатории их поселили. Но теперь депутаты и министры летят в охваченные паникой Санжары создавать оперативный штаб.

Новые Санжары Денис Казанский коронавирус эвакуация протесты
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

13:50
"Провинция Бухань и алкаши": хулиганы в Википедии переименовали Новые Санжары
13:49
Эвакуированные из Уханя украинцы показали "деликатесы" в Новых Санжарах Видео
13:46
Источающая яд Собчак облила помоями Шнурова
13:44
Названа выставка, на которой точно покажут PlayStation 5 и Xbox Series X
13:38
"Ничего не рассматривается": Шевченко ответил на слухи о переходе в Милан Видео
13:33
Санжарского позора можно было избежать мнение
13:28
Официальный дизайн нового смартфона LG V60 ThinQ слили в сеть
13:15
"Не местные": полиция задержала десятки протестующих в Нових Санжарах Видео
13:03
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: едкая критика, крах мечты и ядовитые подколы Видео
12:59
Авторы Мандалорца рассказали, как игровой движок Unreal Engine 4 помог на съемках
12:58
"Экономика растет быстрее, чем в Европе": Гончарук выступил в Раде
12:56
В России Гриценко приговорили к шести годам тюрьмы: первые детали
12:53
Помогли: адепты Водонаевой "заминировали" 16 роддомов в Москве
12:39
"Доктор сказал в морг - значит в морг": когда заработает медреформа, и в чем ее суть
12:32
"Уже видели": Мендель рассказала о "профессиональных" протестующих в Новых Санжарах
12:23
Пропагандисты ехали с лекциями: в Украину не пустили соратника Жириновского Видео
12:10
Холостяк 2020: точная дата выхода и главный герой 10 сезона Видео
12:08
"Глубоко пришибленные": кто и как использовал Новые Санжары в своих целях – эксперт Видео
11:50
"По живому": Путин сунул нос в дела украинской церкви
11:37
В Grand Theft Auto IV в Steam добавили достижения. На это ушло 11 лет
11:30
Кто поедет на Евровидение - песни и биография участников финала отбора Видео
11:27
"Душ отпи*дил током": эвакуированные украинцы показали условия в Новых Санжарах Видео
11:23
Эвакуация украинцев из Уханя: Гончарук заявил об информационной войне
11:05
Дело Ричарда Джуэлла: из героя страны во врага нации за три дня Видео
10:58
В Слуге народа назвали способ проведения выборов в аннексированном Крыму
10:41
Подозрение на коронавирус: в Брянске с поезда Киев – Москва сняли гражданку Китая
10:37
"С колена ее въе*и": на Житомирщине школьницы жестоко избили сверстницу Видео
10:37
"С большим сердцем и миллионами": Арахамия засветился в популярном шоу Видео
10:30
В Копенгагене состоялся Европейский VRV-саммит DAIKIN новости компании
10:16
"В течение месяца": в Китае спрогнозировали "победу" над коронавирусом Видео
10:00
Путин неожиданно вспомнил об уважении к украинцам
09:57
Бить гривной: Венедиктова поддержала ужесточение наказания для журналистов
09:39
"Надежда умирает последней": Путин заявил о планах договориться с Зеленским
09:26
"Путин Хубло": президент РФ ответил на вопрос о сериале с участием Зеленского
09:06
Головой об пол: среди подростков стремительно распространяется новая смертельная "игра" Видео
09:04
Бойня в Новых Санжарах: Аваков заметил "уши" политиков Видео
09:00
"С трусиками в зубах на четвереньках": откровения девушки, практикующей БДСМ
08:47
Почему в Украине сейчас все хуже, чем до Майдана мнение
08:40
"Подожжем вместе с ними на*уй": в Новых Санжарах угрожают эвакуированным украинцам Видео
08:35
Эксперт дал неожиданный прогноз, когда исчезнет коронавирус
08:05
"Стучала палками по забору": под Киевом алабай покусал женщину
07:26
"Не достигли мира": Пристайко рассказал о судьбе Минских соглашений
07:00
Гороскоп на 21 февраля всех знаков Зодиака: подсечка врага, горькие провтыки и рост сексапильности Видео
06:59
Коронавирус на Diamond Princess: у двоих эвакуированных обнаружили коронавирус
06:54
Новые Санжары - всеукраинское позорище мнение
06:27
"Какие шикарные ноги": Костромичева разделась и взбудоражила пикантным фото
06:14
Ученые выявили пользу средиземноморской диеты
05:59
День женского счастья 2020 – картинки живые и поздравления прикольные
05:34
Столкнул с пути истинного: мужчина "раскрутил" на секс школьницу и снял порно
05:02
Что нужно делать в первую родительскую субботу 2020 и что никак нельзя Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять