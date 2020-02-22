Протесты в Новых Санжарах - тревожный звонок для власти

В Новых Санжарах люди вышли на протест / ИВ Полтавщина

Безусловно, на ситуацию в Новых Санжарах оказывалось политическое влияние. На носу - местные выборы. То, что происходило на Полтавщине и на Львовщине - это просто ужас, стыд и позор. Безусловно, там есть влияние местных политиков, которые хотели таким образом попиариться перед местными выборами. Желание напомнить о себе, поднять свои рейтинги, продемонстрировать себя защитником местных общин – все это на уровне инстинктов.

Кроме того, имели влияние и различные оппозиционные силы. Я не буду тут давать никаких оценок, достаточно просто посмотреть на то, кто и как разгоняли определенные сигналы. Но на местах разные оппозиционные силы имели желание таким образом ослабить центральную власть и президента. Такие интересы существуют и оппозиция, как правило, пытается воспользоваться ситуацией.

Читайте такжеСанжарского позора можно было избежатьНо обращу внимание и на другую сторону, возможно, не самую популярную. Скажу откровенно – это настроения общества и это очень тревожный сигнал. Вместо любви к ближнему и национальной солидарности – агрессивный местечковый сепаратизм. В этом проявились худшие черты национального характера. Слава богу, далеко не всем они свойственны, а только части населения, но они есть. И осуждать за это необходимо не только политиков, но и рядовых граждан, которые прибегли к панике и таким действиям, которые являются позором для страны.

Это недопустимо, хуже - только погромы. И до этого тоже может дойти, если не осуждать такие вещи, которые происходили в Новых Санжарах или на Львовщине. И меня лично раздражает, когда люди кичатся своими патриотическими взглядами, хотя на самом деле это не патриотизм, а худшие проявления эгоизма.

Ну и последний момент, на который я хотел бы обратить внимание в этом контексте – то, что произошло, является серьезным предостережением - нельзя заигрываться с политикой децентрализации. Нужны предохранители, иначе центральная власть потеряет контроль за ситуацией на местах. Дело не только в плохих политиках - если у центра не будет достаточных рычагов влияния, то мы можем вообще потерять страну.

Читайте также"Глубоко пришибленные": кто и как использовал Новые Санжары в своих целях – экспертИ я бы не говорил, что в Новых Санжарах все произошло под влиянием России. Давайте будем реалистами – нельзя все происходящее в стране объяснять ее влиянием. Это наша внутренняя проблема, которую Украина успешно использует в своих интересах, в частности – пропагандистских.

Кстати, такие же ситуации были и в России, просто у нас протесты приобрели некой технологичности – сразу начинают жечь шины, люди умеют перекрывать дороги и т.д.

В России, во-первых, власть действует более жестко, а во-вторых, население еще не овладело такой технологией протестов. У нас это уже давно известно и именно поэтому происходило так громко и, уж простите за этот термин – "ярко". И безусловно, если у центра не появится достаточных предохранителей против местечкового эгоизма и даже сепаратизма, то тогда Украина будет ослабленной перед российской агрессией, и мы не сможем давать ей необходимый отпор. Если сейчас протестуют, чтобы принять у себя тех, кто должен пройти обсервацию, то завтра скажут, что не будут платить налоги и откажутся от призыва в армию. И тогда будут разрушены все центральные функции государства. И в этом смысле не надо, чтобы она сохраняла влияние на местные дела. Но это ни в коем случае не означает отказа от политики децентрализации.

Владимир Фесенко, Глава правления Центра прикладных политических исследований Пента, специально для Главреда