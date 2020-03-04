Престарелый маразматик Путин окончательно потерял стыд

Владимир Путин придумывает глупейшие правки в Конституцию, чтобы среди них протащить пункты о продлении своей власти / Reuters

Весьма похабная история с конституционной поправкой, куда впихнули упоминание бога, на самом деле является следствием того, что Путин так и не сумел внятно сформулировать, а для чего вообще нужна эта конституционная реформа. У режима нет образа будущего как такового. А значит - нет эталона, нет идеала, с которым можно было бы сравнивать действия и решения.

В итоге мы пять лет воюем в Сирии, но в чем состоит цель и смысл этой войны, так никто и не может сформулировать. Выдаваемая за цель войны борьба с международным терроризмом - полный абсурд, так как борьба - это не цель, а процесс. И быть целью, тем более политической, не может просто по своей сути. Впрочем, такие тонкости мало кого интересуют, что никак не отменяет отсутствия и смысла, и цели, а значит - и результата сидения в Сирии. Великая Отечественная, кстати, длилась меньше, чем сирийская кампания.

С нынешней реформой - всё ровно то же самое. Нет ответа на вопрос - зачем. А зачем - это концептуальный вопрос, вопрос стратегии. Если ты не можешь объяснить смысла своих действий, значит, ты будешь вынужден отвлекать внимание от неприятных вопросов, которые так или иначе, но будут возникать.

Поэтому и десятки поправок, которые внес Путин аж на 20 листах в Думу. Среди них, понятно, он пытается спрятать те, ради которых всё и затевается. А чтобы прикрыть важные для себя, он и вносит полную ахинею по принципу: "всем сестрам по серьгам".

Ему нужно, чтобы для каждой социальной группы была какая-то пусть и кривая, но зацепка, за которую можно было бы притащить за голосование. В итоге возникает ублюдочная мотивация - "Вы за папу, маму и Гитлера?" Ответить на такой вопрос невозможно в принципе, а потому логика здесь должна быть отключена напрочь.

В итоге и возникает предельно идиотская конструкция про "память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога". Воровать, как не в себя - это нам передали предки? Врать напропалую, грабить обездоленных - это, что ли, те самые идеалы, о которых нам задушевно несет руководство? И кто именно передал нам веру в бога? - СССР, правопреемником которого нынешняя Россия пытается себя изображать? А в какого именно бога нам завещали верить предки? Огласите весь список богов, пожалуйста, конкретизируйте - какого именно вы имеете в виду. Перуна, Христа, Будду, Аллаха, Кетцалькоатля - а то как-то не совсем понятно.

У путинских друзей, к примеру, свой бог - зеленый и хрустящий. Он входит в список завещанного предками?

Одна поправка, а вопросов уже не счесть. И таких поправок - на 20 листах. И для чего они вдруг так дозарезу потребовались, Путин объяснить не в состоянии.

Именно поэтому так много поправок - чтобы замутить воду, из которой Путину и нужно вытащить ту самую рыбку, ради которой вся рыбалка и затевается. Как обычно, он решает сугубо текущую задачу в ущерб стратегической. Вместо создания системы развития страны он создает условия для продления своих собственных персональных полномочий. Крайне убогое и жалкое зрелище. И весьма постыдное, когда престарелый маразматик цепляется на виду у ста сорока миллионов за власть, пытаясь объяснить эти низменные желания бесконечной ложью.