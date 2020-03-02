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Брак, Бог и СССР: Путин придумал хитрый план по Конституции

2 марта 2020, 20:06

Президент России внессвои предложения изменений в главный закон страны.

Путин
Путин решил изменить главный закон страны и предложил свои идеи / Reuters

Президент России Владимир Путин решил изменить Конституцию России и внести в нее ряд новых положений.

По информации Интерфакса, он подготовил законопроект, которым предложил внести в главный закон страны положения:

  • о правопреемственности РФ от СССР,
  • о русском языке,
  • о браке и о Боге.

Например, Путин предложил определить в Конституции определение брака как союза мужчины и женщины.

Также он предлагает прописать в Конституции правопреемственность РФ от СССР. По словам спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, это предложение является "ответом на запрос, который существует в обществе".

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президент РФ также предложил поправку, упоминающую Бога: "Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в бога, а также преемственность развития российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство".

Также Путин предложил признать недопустимыми призывы к отчуждению частей территории РФ и закрепить использование русского языка на всей территории РФ, но с правом республик устанавливать национальные языки в качестве государственных.

Ранее Главред писало, что российский президент Владимир Путин утверждает, что глава США ДональдТрамп жаловался ему на слишком большим военные расходы своей страны.

Путин также добавил, что его американский коллега сказал об этом с сожалением. "Сказал, слишком большие расходы. Вынужден это делать. Он вообще сторонник разоружения, как он говорит", – заявил президент России.

Напомним, министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауер призвала Европейский союз и США усилить давление на Российскую Федерацию и режим Башара Асада в Сирии. Заявление глава немецкого Миноброны сделала на фоне обострения ситуации в сирийском регионе. По ее словам, Запад должен расчистить путь для политических переговоров, чтобы положить конец войне в Сирии. При этом она напомнила, что гуманитарная ситуация в зоне конфликта тяжелая.

Владимир Путин новости России Конституция
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