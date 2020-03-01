"Готовы к жесткой игре": в Германии призвали наказать Путина за Сирию

Владимир Путин / Reuters

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауер призвала Европейский союз и США усилить давление на Российскую Федерацию и режим Башара Асада в Сирии. Заявление глава немецкого Миноброны сделала на фоне обострения ситуации в сирийском регионе.

По ее словам, Запад должен расчистить путь для политических переговоров, чтобы положить конец войне в Сирии. При этом она напомнила, что гуманитарная ситуация в зоне конфликта тяжелая.

Кроме того, председатель комитета Бундестага по внешней политике Норберт Реттген призвал ввести дополнительные санкции против РФ,

"У (президента РФ, - ред.) Путина нет оснований реагировать на любые призывы европейцев, пока ему не пришлось нести ответственность за совместные с Асадом завоевания в Сирии. Нам надо дать понять, что мы готовы к жесткой игре в дипломатии и в экономике", - цитирует политика издание Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Как ранее сообщал Главред, министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что в направлении границ с Европейским союзом направляются более 70 тысяч мигрантов из Сирии.