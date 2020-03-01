УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Готовы к жесткой игре": в Германии призвали наказать Путина за Сирию

1 марта 2020, 14:24

Европейский союз и США призвали усилить давление на Россию.

Владимир Путин
Владимир Путин / Reuters

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауер призвала Европейский союз и США усилить давление на Российскую Федерацию и режим Башара Асада в Сирии. Заявление глава немецкого Миноброны сделала на фоне обострения ситуации в сирийском регионе.

По ее словам, Запад должен расчистить путь для политических переговоров, чтобы положить конец войне в Сирии. При этом она напомнила, что гуманитарная ситуация в зоне конфликта тяжелая.

Кроме того, председатель комитета Бундестага по внешней политике Норберт Реттген призвал ввести дополнительные санкции против РФ,

"У (президента РФ, - ред.) Путина нет оснований реагировать на любые призывы европейцев, пока ему не пришлось нести ответственность за совместные с Асадом завоевания в Сирии. Нам надо дать понять, что мы готовы к жесткой игре в дипломатии и в экономике", - цитирует политика издание Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Как ранее сообщал Главред, министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что в направлении границ с Европейским союзом направляются более 70 тысяч мигрантов из Сирии.

Минобороны Европейский союз Сирия Владимир Путин новости России видео
Сейчас вы просматриваете новость «"Готовы к жесткой игре": в Германии призвали наказать Путина за Сирию». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

15:37
Хотел заразиться ради хайпа: в Иране от коронавируса умер пропагандист-шутник
15:20
Весенний щит в Сирии: Турция сбила два самолета сил Асада Видео
14:53
"Адская маршрутка": в Киеве автобус превратился в факел Видео
14:40
Обухом по голове – что готовит прогноз магнитных бурь на март 2020
14:34
В бой идут кулаки: украинские хоккеисты устроили эпические драки на льду Видео
14:24
"Готовы к жесткой игре": в Германии призвали наказать Путина за Сирию Видео
13:52
"Уроду срок обеспечен": в Киеве таксист отключился за рулем и врезался в столб - видео Видео
13:48
"Послать МВФ в ж*пу": "слуга народа" назвал единственный шанс для экономики Украины
13:47
Глава ОП Ермак встретился с заменой Суркова: что обсуждали
13:20
"Есть перечень вопросов": Разумков рассказал о б отставке Гончарука
12:59
Ползучее повышение цен: в Украине дорожает проезд в поездах
12:58
Китайскую заразу нашли в Крыму, в Австралии и Таиланде первые смерти
12:47
"Вылетел на встречку и убил": под Киевом в жутком ДТП погиб священник Видео
12:29
Война в Сирии: в небе над Идлибом сбили самолет Видео
12:03
"Пи*да Европе, с*ка Путин": 70 тысяч сирийских беженцев направляются к границам ЕС
11:55
"Не хватает сепаратистов": нардеп от ОПЗЖ угодил в международный скандал
11:44
Более 80 раненых и убитых: у боевиков на Донбассе крупные потери
11:40
Маникюр весна 2020 – в моде лавандовый маникюр и двойной френч: фото Фото
11:13
Нафтогаз резко снизил цену на газ для промышленности
11:08
Все сроки сорваны: производство украинской бронетехники "в ступоре" – эксперт
10:46
"Русские шпионы": в Турции разгромили квартиры путинских пропагандистов
10:26
От "нациста" до "коммуниста": испанские ультрас снова травят Зозулю
10:25
"Греки пи*дят их на границе": в Евросоюзе отреагировали на поток беженцев из Турции Видео
10:13
Эрдоган выступил с последним предупреждением для Европы и России мнение
09:59
Украинцы будут платить больше за стационарный телефон: новые тарифы
09:45
Гороскоп на 1 марта всех знаков зодиака: кого ждет разрыв отношений с любимым человеком
09:39
Известный диетолог назвала три главных правила похудения весной
09:28
"Против граждан": в РФ заистерили из-за ужесточения правил выезда Украиной
08:52
Украина ужесточила правила выезда в РФ: подробности Видео
08:50
"Расплата за любовь к Путину": Греция встретила сирийских беженцев слезоточивым газом
08:11
Гигантская пасть уханьского вируса поглотила 2932 человек
07:39
Эрдоган показал, что готов дать по зубам Путину мнение
07:00
Как правильно войти в Великий пост и как есть картошку и не толстеть Видео
06:53
Не ждите от Зеленского перезагрузки Кабмина и громких отставок мнение
06:33
Гороскоп на март-2020: Водолеев ждет удача в любви, а к Близнецам будет "липнуть зараза"
06:27
Мода 2020 весна – в моде джинсовые куртки из 90-х и кожаные куртки: фото Фото
06:00
Красивые картинки с Днем кошек 2020 и поздравления своими словами
05:10
Кризис и паника: эксперт предупредил о крахе евро
04:44
Прощена неділя 2020 – картинки та вітання з Прощеною неділею пречудові
03:30
Открыть эликсир жизни: астролог дала поразительный прогноз на март
02:02
Из Кабмина кого-то уберут, кого-то добавят, но точно не Тигипко - Арахамия Видео
01:36
В центре Москвы устроили массовое побоище из-за кроссовок: обнародовано жесткое видео Видео
01:10
Поздравления с первым днем весны – смс, проза, стихи и нежные открытки
00:47
Как коронавирус повлияет на курс гривни: эксперт дал прогноз
00:20
"Большая война": сокурсник Путина рассказал об операции спецслужб РФ
00:00
1 марта – какой сегодня праздник: Прощеное воскресенье, День кошек и весны Видео
29 февраля, суббота
23:53
В Киеве авто с пассажирами влетело в Русановский канал Видео
23:25
В Германии лютым коронавирусом заразились дети
23:20
Мода 2020 весна – в моде одежда цвета красных маков и фисташек: фото Фото
22:41
"Дело рук русофобов": в России взбесились из-за отказа Украины праздновать 9 мая
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять