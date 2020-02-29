"Оставьте один на один": Эрдоган жестко обратился к Путину из-за Сирии

Реджеп Тайип Эрдоган / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который ранее заявил, что Анкара открывает границу с Европой для беженцев из Сирии, рассказал о телефонном разговоре, который он провел со своими российским коллегой Владимиром Путиным.

Лидеры двух государств обсудили ситуацию в Сирии. Эрдоган сообщил, что попросил Путина не вмешиваться в бои за провинцию Идлиб.

"Вчера я спросил у Путина, какие у вас цели там? Если вы собираетесь создавать военную базу, то делайте это, но отведите войска от нас. Я ему сказал, чтобы нас оставили один на один с режимом", - заявил президент Турции.

При этом он акцентировал внимание на том, что турецкие военнослужащие находятся в Сирии "по приглашению сирийского народа".

"Турцию в Идлиб пригласил народ Сирии. Турция не намерена уходить из Сирии, не убедившись, что все проблемы решены, и пока этого не захочет сирийский народ", - подчеркнул Эрдоган.

İstanbul Milletvekilleri Buluşması https://t.co/rytTER13UP — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 29, 2020

Напомним, ранее постоянный представитель Турции в ООН Феридун Синирлиоглу пригрозил режиму сирийского президента Башара Асада применением силы из-за обострения ситуации в провинции Идлиб. По словам турецкого постпреда, Анкара не желает войны с Сирией, однако готова без колебаний нанести мощный ответ на любую провокацию режима Асада.

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Как сообщал Главред, турецкие войска развернули атаку по всем известным объектам режима Башара Асада в Сирии. Это произошло после того как 27 февраля авиация РФ атаковала турецкий конвой в сирийской провинции Идлиб.