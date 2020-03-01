"Пи*да Европе, с*ка Путин": 70 тысяч сирийских беженцев направляются к границам ЕС

Более 70 тысяч беженцев из Сирии идут к границам с ЕС / Reuters

В направлении границ с Европейским союзом направляются более 70 тысяч мигрантов из Сирии, заявил министр внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу.

По состоянию на утро 1 марта количество мигрантов, которые отправились к границам с Грецией и Болгарией составляет около 76 358 человек, отметил Сойлу на своей странице в Твиттере.

Добавим, что из-за сложившейся ситуации глава греческого МИД Никос Дендиас попросил созвать специальное заседание министров иностранных дел стран Евросоюза. Встреча запланирована на 5 марта в Загребе

В то же время в соцсетях многие понять не могут, почему люди бегут из Сирии.

"И непонятно, чего бегут-то из Сирии - там ведь теперь с руснявыми хорошо, хуйло гуманитарку подгоняет, чего им не сидится дома?", - вопрошает пользователь Сети.

"Это отвлекающий маневр для Европы. Пока они займутся своими проблемами некоторые решат свои задумки. Политика грязное дело", - убежден Сергей Касьяненко.

"Не в курсе, но Меркель и Макрон должны испить эту чашу до дна)", - убежден некий пользователь Сети.

"Пусть больше с путиным заигрывают все эти Меркели и Макроны. Вместо того чтобы занять жёсткую позицию и урезонить придурка играли в поддавки вот теперь получайте", - высказался Радомир Рдяный.

"Пи*да Європі! Чому ці біженці свою землю не захищають?", - вопрошает некий Сергей.

"Так этих толстожопых европейцев...они хуже русской ваты...захотели сытой жизни с су*ой путиным...ложатся под су*у...ну так жрите", - добавил пользователь Сети.

Читайте такжеМощный ответ без колебаний: Турция припугнула СириюНапомним, ранее сообщалось, Европейский союз готов оказать дополнительную поддержку Греции и Болгарии в охране границ от потока нелегальных мигрантов с территории Турции, заявила председатель Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен.

"Европейская комиссия и Европейский совет внимательно следят за ситуацией на внешних границах ЕС с Турцией. Председатель Европейского совета Шарль Мишель и я находимся в постоянном контакте с премьер-министром Мицотакисом и премьер-министром Борисовым", - написала чиновница в своем Твиттере.