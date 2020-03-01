"Греки пи*дят их на границе": в Евросоюзе отреагировали на поток беженцев из Турции

В Евросоюзе отреагировали на поток сирийских беженцев из Турции / Reuters

Европейский союз готов оказать дополнительную поддержку Греции и Болгарии в охране границ от потока нелегальных мигрантов с территории Турции, заявила председатель Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен.

"Европейская комиссия и Европейский совет внимательно следят за ситуацией на внешних границах ЕС с Турцией. Председатель Европейского совета Шарль Мишель и я находимся в постоянном контакте с премьер-министром Мицотакисом и премьер-министром Борисовым", - написала чиновница в своем Твиттере.

В то же время стало известно, что уже более 47 000 беженцев из Сирии пересекли границы Турции с Евросоюзом после того, как Анкара решила открыть их.

"Количество мигрантов, которые оставляют Турцию из Эдирне, по состоянию на 23:50 составила 47 113", - сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу в своем Твиттере.

Отметим, в решение Турции открыть границы подняло на уши соцсети.

Греческая граница-беженцы pic.twitter.com/Gq2jF2v6rt — Igor Sauss (V)-Против Цензуры в Твиттере (@IgorSauss) February 29, 2020

"Вообще всеобщее лицемерие, тут не только Эрдоган, дак вот всеобщее лицемерие крайней степени, мегалицемерие, поражает иногда, хотя вроде пора б привыкнуть", - высказался пользователь Сети.

"Да греки же пи*дят их на границе и не пускают", - высказался другой пользователь Сети.

"И снова одни носители ху*в (не могу мужчинами назвать)", - добавил еще один пользователь Сети.

"Все норм не переживайте - сейчас Меркель каблуком на султана нашего надавит и беженцы прекратятся. Вот уже вкс рф перестали в Сирии работать", - рассказал некто в Сети.

Читайте такжеКак закончится конфликт Турции и РоссииНапомним, ранее сообщалось, после того, как Турция открыла свою границу с ЕС для сирийских беженцев, Греция пытается помешать их попаданию на свою территорию.

Сообщается, что в целом греческая сторона предотвратила пересечение границы 4 тыс. нелегальных мигрантов, сообщил после кризисного заседания правительства страны его представитель Стелиос Пецас.