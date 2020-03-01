"Расплата за любовь к Путину": Греция встретила сирийских беженцев слезоточивым газом

Греция встретила сирийских беженцев слезоточивым газом / Reuters

После того, как Турция открыла свою границу с ЕС для беженцев, Греция пытается помешать их попаданию на свою территорию.

Сообщается, что в целом греческая сторона предотвратила пересечение границы 4 тыс. нелегальных мигрантов, сообщил после кризисного заседания правительства страны его представитель Стелиос Пецас.

В буферной зоне между двумя границами в пункте пропуска Кастанис оказались около 500 человек. По данным греческого правительства, с турецкой стороны возле пункта пропуска собрались еще три тысячи мигрантов. Греческие правоохранители задержали 66 человек, которые прорвались на территорию страны. Они вынуждены были применить слезоточивый газ против мигрантов, которые бросали в них камни.

Из-за сложившейся ситуации глава греческого МИД Никос Дендиас попросил созвать специальное заседание министров иностранных дел стран Евросоюза. Встреча запланирована на 5 марта в Загребе, передает DW.

Добавим, что в соцсетях активно обсуждают решение Эрдогана открыть европейски границы Турции для беженцев из Сирии.

"Эрдоган просто великодушно предоставил право и возможность Европе не по телевизору, а напрямую и непосредственно выразить свою обеспокоенность и озабоченность каждому из миллионов беженцев из Сирии, бегущих от войны. Эрдоган = широчайшей души человечище!", - пишет пользователь Сети.

"Конечно же это рэкет для достижения цели все средства хороши", - добавил другой пользователь Сети.

"Видимо это привет Меркель и Макрону которые вечно озабочены", - говорит некто под ником Странник.

"Если ты не можешь понять, что Эрдоган предлагает Европе расплатиться за любовь к Путину, зачем ты вообще берешься эти события обсуждать?", - возмутился еще один пользователь Сети.

Читайте такжеМощный ответ без колебаний: Турция припугнула СириюНапомним, ранее в субботу, 29 февраля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара открывает границу с Европой для беженцев из Сирии.

По его словам, на территории Турции находятся 3,7 миллиона сирийских беженцев. Он добавил, что Турция просто не сможет выдержать новую волну беженцев из Сирии.