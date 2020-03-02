Путин рассказал, на что ему жаловался Трамп

Владимир Путин сказал, что Дональд Трамп жаловался ему на слишком большим военные расходы США / Reuters

Российский президент Владимир Путин утверждает, что глава США Дональд Трамп жаловался ему на слишком большим военные расходы своей страны.

Американский лидер – сторонник разоружения, рассказал лидер РФ в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

По его словам, Трамп считает расходы Штатов на военные нужды слишком большими.

"Мне вот Дональд (Трамп – Ред.) сказал, у них сумасшедший (военный – Ред.) бюджет принят на следующий год, 738, по-моему, миллиардов (долларов – Ред.)", – поделился глава РФ.

Путин добавил, что его американский коллега сказал об этом с сожалением. "Сказал, слишком большие расходы. Вынужден это делать. Он вообще сторонник разоружения, как он говорит", – заявил президент России.

Ранее западные СМИ писали, что Дональд Трамп верит Владимиру Путину больше, чем данным американской разведки.

Справка. Появилась информация, что военный бюджет США в 2020 году впервые достигнет объема в почти 750 млрд долларов. Министр обороны России Сергей Шойгу говорил, что американский военный бюджет превышает российский в 16 раз.